En últimas recorridas de campaña, el cotillón electoral copó la costanera

Los precandidatos a diputados nacionales por Corrientes encaran sus últimas recorridas de campaña de cara al domingo, día en que se definirá quiénes podrán competir en las elecciones generales del domingo.

En estos últimos días de actos proselitistas antes de la veda electoral que regirá desde el viernes a las 8, los precandidatos alistan sus cierres de campaña.

Ayer aprovecharon la clásica concurrencia de los correntinos a la costanera para entregar boletas de todos los colores.

A lo largo de la explanada a la vera del río Paraná varios precandidatos repartieron sus boletas y posaron para las selfies con los vecinos.

Jorge Vara y Susana Benítez, los precandidatos de la lista Verde de ECO+Juntos por el Cambio se mostraron juntos en distintos momentos.

“Junto con Estela Regidor en la costanera Sur haciendo llegar nuestra boleta de la Lista Verde”, compartió el ministro de Producción en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Benítez sostuvo que “la Lista Verde 502 A es la lista de los correntinos, porque somos hombres y mujeres que cotidianamente recorremos la provincia y sabemos qué es lo que necesitan los correntinos”.

José Fernández Affur, tercer precandidato de esa lista, estuvo acompañado por los militantes de Encuentro Liberal, fuerza a la que pertenece.

Fernández Affur pidió que “este 11 de agosto los correntinos tenemos que tener memoria y votar a Mauricio Macri con la boleta de la Lista Verde, porque es la que apoya el gobernador Gustavo Valdés”.

Y señaló que “nosotros, como diputados nacionales, tendremos el compromiso de defender a Corrientes, porque para nosotros siempre será primero Corrientes”.

Cerca del puerto hizo lo propio Hugo “Cuqui” Calvano, precandidato por lista Defensores del Cambio, también de la alianza ECO+Juntos por el Cambio.

Ingrid Jetter, también se sumó a la boleteada que se extendió por varias horas.

José “Pitin” Aragón; Nancy Sand, Fabián Borda y Nancy Esteche, precandidatos del Frente de Todos recorrieron parajes del noreste provincial. Entregaron boletas y hablaron con pobladores. Los militantes de la fuerza hicieron lo mismo en varios barrios capitalinos. “Alberto y Cristina garantizan el acceso pleno de la salud de nuestros chicos y abuelos. Habrá créditos accesibles para pequeños y medianos empresarios”, prometió Aragón.

“Muchos correntinos se sienten defraudados con Macri y ahora van a elegir de manera diferente. La gente sabe que con algunos Presidentes se consigue trabajo y con otros no; con algunos Presidentes se puede pagar las cuentas y con otros no; con algunos Presidentes se puede construir la casa y con otros no. Con algunos se abrieron empresas y se crearon puestos de trabajo; con otros Corrientes pasó a ser la provincia más pobre y con mayor desempleo de Argentina”, aseguró.

En tanto, los precandidatos a diputados nacionales Gabriel Romero y Silvana Lagraña, de Consenso Federal, coincidieron en Santa Rosa donde se desarrolló una reunión organizativa con militantes. “En las recorridas por el interior y en el trabajo de Capital hemos podido contactar con muchas personas interesadas en la propuesta de Roberto Lavagna y dispuestas a votarlo”, dijo Romero.

“Hay diversos sectores que van a acompañar el domingo a Roberto Lavagna, muchos más de los que en principio plantean los interesados en la súper polarización entre el macrismo y el kirchnerismo y los multimedios nacionales, muchos más de los que sostienen las encuestas”, dijo.

“Entre los interesados en apoyar a Lavagna hay una gran diversidad: peronistas críticos con el autoritarismo y el pasado de corrupción del kirchnerismo y radicales que se sienten identificados con el alfonsinismo o con las raíces históricas del radicalismo desencantados del rumbo que ha tomado la UCR en alianza con el PRO”, explicó.

“También hay desde luego socialistas y en general progresistas y muchos sectores independientes”, concluyó.