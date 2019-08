El director técnico de Independiente, Sebastián Beccacece, expresó su malestar con la Conmebol por la programación del partido de ida de los cuartos de final ante Independiente del Valle y aseguró que “debería replantearse” la organización del torneo.

“A nosotros nos perjudica, no podemos contar con Cecilio (Domínguez) ni con (Lucas) Romero con el esfuerzo que hicimos para contratarlo ¿Y la gente que ya tenía entradas y pasajes? La Conmebol debería replantearse la organización”, manifestó Beccacece en la conferencia de prensa que brindó ayer al mediodía en el predio de Villa Domínico.

El entrenador del Rojo expresó el malestar que generó la programación del partido a sólo cinco días de haber jugado en la altura de Quito por los octavos de final de la Sudamericana, cuyo campeón se clasificará para jugar la Copa Libertadores 2020. “Veníamos en el avión preparando el partido ante Newell’s (estaba programado para anoche) y por eso fue caótico. Vamos a seguir argumentando porque nos complica. Ojalá tomen nota a futuro, no sólo por nosotros, sino para todos los equipos”, agregó el DT, que no podrá contar con el lesionado Cecilio Domínguez ni con el último refuerzo, el volante Lucas Romero.

La bronca de Independiente también se sostiene en que la otra llave de cuartos de final se jugará recién el jueves 22 entre Corinthians y Fluminense.

“¿Por qué los brasileños juegan el 20 y nosotros 6 días después de jugar un partido? Queremos que sea más creíble, más transparente, sin ventajas para nadie y tratar de ser más justos. Es una buena oportunidad para tomar nota de esto y ojalá puedan mejorar”, insistió.

El entrenador también manifestó cierto disconformismo con la utilización del VAR en los partidos de la Conmebol.

“La implementación del VAR también debería replantearse. Hay contradicciones que deben ser evaluadas. El VAR debe ser aplicado en un momento contundente, el árbitro pierde su capacidad para decidir en milésimas. Creo que merece ser revisado”, señaló el entrenador de Independiente.

En cuanto al partido ante los ecuatorianos, el ex DT de Defensa y Justicia alertó que “es un gran equipo” que “juega muy bien arriba y tiene velocidad en la mitad de cancha”.