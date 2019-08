El Rojo abre en Avellaneda la serie contra Independiente del Valle

Independiente recibirá hoy en su estadio de Avellaneda a Independiente del Valle, de Ecuador, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en medio de la polémica con la Conmebol por la programación de los partidos.

El encuentro se jugará desde las 21.30 en el estadio Libertadores de América, con arbitraje del peruano Diego Haro y transmisión de Espn 2 y DirecTV Sports.

La revancha se disputará el próximo martes 13 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en el mismo horario.

El ganador se cruzará en semifinales con Fluminense o Corinthians, ambos de Brasil.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece enfrentará nuevamente a un representante ecuatoriano tras dejar en el camino a Universidad Católica, luego de vencerlo por 1-0 en Avellaneda y perder por 3-2 en la altura de Quito, el pasado jueves.

La Conmebol programó el partido de ida ante su homónimo ecuatoriano apenas cinco días después de obtener la clasificación y esto provocó nuevos problemas con el calendario sudamericano.

Independiente debió postergar el partido que debía jugar esta noche ante Newell’s Old Boys de Rosario, como local, por la segunda fecha de la Superliga.

El equipo ecuatoriano también tuvo inconvenientes con la logística ya que jugó el sábado por el torneo local en la ciudad de Cayambe (a 70 kilómetros de Quito) y tuvo que dividir la delegación en ocho grupos que recién se reunieron en Buenos Aires el domingo a última hora.

A pesar de la protesta, la Conmebol defendió enfáticamente la decisión con un comunicado emitido el sábado.

No obstante, la programación genera controversias dado que la otra llave de cuartos de final protagonizada por los mencionados equipos brasileños recién se abrirá el jueves 22 en San Pablo.

En el plano futbolístico, el Rojo presentará variantes con respecto a la serie de octavos de final, ya que pudo incorporar a la lista al delantero Sebastián Palacios y al mediocampista colombiano Andrés Roa.

Ambos jugadores integran la nómina de convocados por el cuerpo técnico pero el que se perfila para ser titular en reemplazo del lesionado Cecilio Domínguez es el tucumano Palacios, ex Boca y Talleres, quien ya debutó con un gol en la victoria sobre Defensa y Justicia por 1-0, como visitante, por la primera fecha de la Superliga.

La otra variante -obligada- será la salida del chileno Francisco Silva, quien luego de su titularidad en Quito fue transferido a Universidad Católica de su país. En su lugar, el DT optaría por un centrodelantero y ese puesto se lo disputan Cristian Chávez y Silvio Romero.

Por su parte, Independiente del Valle intentará dar un nuevo golpe a un grande de Argentina, tras ser verdugo de River Plate y de Boca Juniors, en los octavos de final y en la semifinal de la Copa Libertadores 2016, respectivamente.

El equipo, que cuenta con el experimentado volante argentino Cristian Pellerano, campeón de la Copa Sudamericana 2010 con Independiente, ya dejó en el camino a Unión de Santa Fe en la primera ronda y luego hizo lo propio con Universidad Católica, de Chile y Caracas, de Venezuela.

El plantel conducido por el español Miguel Angel Ramírez también está integrado por Richard Schunke, hermano de Jonathan, defensor de Estudiantes de La Plata; el tucumano Enzo Maidana y el experimentado delantero Claudio Bieler, aunque estos dos últimos sin tanta continuidad.