Tras constatar la cantidad de votos en una urna, el STJ ordenó modificar el escrutinio

Transcurrieron un poco más de dos meses de los comicios en los cuales se eligieron a los tres nuevos integrantes del Concejo de Itá Ibaté. Pero luego del escrutinio definitivo se generó una controversia porque la cantidad de votos asignados a un partido no coincidían con los que figuraban en el acta provisoria. Esto significaba un cambio en la distribución de las bancas entre dos frentes. Por eso, el caso se judicializó y en ese contexto el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió abrir una urna. Tras constatar el número de sufragios en litigio, ayer ordenó que se modifique el conteo definitivo. Ahora, la alianza que se considera afectada por ese dictamen, analiza si irá o no a la Corte Suprema.

Cuando culminó la jornada electoral el pasado 2 de junio, en Itá Ibaté salieron a festejar sólo dos alianzas. Es que, de acuerdo al conteo provisorio, “El pueblo somos todos” (Epst) había cosechado dos bancas e “Itaibateña por el cambio”, una.

Sin embargo, en el acta del escrutinio definitivo fue consignado que el partido Laborista Autónomo -que integraba Epst- había obtenido tres y no ocho votos como figuraba en la primera contabilización. Una cuestión no menor porque al aplicar el sistema D’Hont, la tercera banca pasaba a ser de Unidad Correntina. Es decir, cada alianza se quedaba con un lugar en el recinto legislativo municipal.

Distribución que Epst consideró que iba en detrimento del caudal de votos que cosecharon y por eso realizaron una presentación en la Junta Electoral de la Provincia.

El organismo rechazó el planteo por considerarlo extemporáneo, ya que “El pueblo somos todos” no realizó ningún tipo de cuestionamiento durante la revisión del acta -en este caso- de la mesa 2.049 y tampoco en la audiencia fijada por el artículo 121 del Código Electoral, que precisamente se realizó el viernes 7 a la noche.

Sin embargo, Epst decidió apelar esa decisión en la Cámara que emitió dos resoluciones: primero ordenó a la Junta que preservara la urna objetada y luego, que modificara el escrutinio definitivo en base al acta del conteo provisorio. Esto significó que Epst recuperó votos y en consecuencia volvió a quedarse con dos de las tres bancas en disputa.

Apertura

No obstante, tal como informó este diario, Unidad Correntina recurrió lo dictaminado por la Cámara. Argumentó que Epst -en los plazos legales vigentes- no planteó que no le habían computado votos. En respuesta a esto, el STJ ordenó que se abriera la urna de la mesa 2.049.

Esto se concretó el pasado viernes en una audiencia en la que participaron el presidente del STJ Luis Eduardo Rey Vázquez, los ministros Eduardo Panseri y Fernando Niz; el prosecretario de la Junta Electoral de la Provincia, Matías Bella, la secretaria Jurisdiccional Nº 3, Adriana Camino de Falcione, la secretaria relatora de la Fiscalía General, María Marcela Oviedo y los apoderados Verónica Ferradas (El pueblo somos todos), Ulises Parthimos (Laborista Autónomo) y Alfredo Gómez (Unidad Correntina).

Allí constataron que el partido Laborista Autónomo cosechó ocho votos y no tres, como figuraba en el escrutinio definitivo.

En base a eso y aplicando el sistema D’Hont, “El pueblo somos todos” -por un voto- se quedaría con la tercera banca. Por lo que, el candidato de Unidad Correntina no juraría el 10 de diciembre como concejal sino que por el Epst asumirían dos ediles y uno por Unidad Correntina.

Cambio y evaluación

Precisamente, esa modificación se confirmó ayer cuando el STJ emitió la sentencia Nº 6/19. A través de ella “dispuso que la Junta Electoral enmiende el certificado de escrutinio definitivo correspondiente a la mesa 2.049 -circuito 90- de Itá Ibaté, luego de corroborar la existencia de ocho votos del Partido Laborista en la audiencia concretada el viernes 2 de agosto”, informaron desde el Poder Judicial. A esto agregaron que el STJ también “ordenó que se modifique el total de votos que corresponde a la alianza de ‘El pueblo somos todos’ a la que pertenece la agrupación política destinataria de las voluntades”.

Consultados sobre esta sentencia, desde Unidad Correntina manifestaron a El Litoral que “aún no leímos los argumentos del STJ para ordenar la modificación del escrutinio definitivo. En los próximos días lo haremos y en base a ello se definirá si acudimos o no a la Corte Suprema”.