Whatsapp: ¿Qué es el “vecino de número” y por qué se ha vuelto viral?

Si recibes o has recibido un mensaje de WhatsApp de un número desconocido con el texto “¡Hola, Vecino de número!”, acabas de formar parte de la nueva tendencia que ha emergido en las redes sociales estos días y que ha revolucionado Twitter.

¿Qué es el vecino de número?

El vecino de número es la persona que cuenta con nuestro mismo número de teléfono salvo el último dígito, que puede ser un número más alto o más bajo que el nuestro. Así, para sumarse al desafío que se inició en Twitter, solo tenemos que añadir nuestro propio número a la agenda, cambiando la última cifra por una superior o inferior. Ejemplo: Si tu número es 640225884, tienes que saludar por escrito al 640225885 o al 640225883. La respuesta puede ser positiva o negativa y los usuarios están compartiendo mediante capturas en Twitter las conversaciones más simpáticas o incluso chocantes que han tenido con sus respectivos vecinos de “arriba y abajo”.



Según Know Your Meme, el origen de este reto hay que situarlo en 2018 cuando alguien en Urban Dictionary definió "Text Door Neighbour" como “Someone who has the same phone number as you, besides the last digit” (alguien que tenga el mismo número que tú salvo el último dígito). Y estos días se ha vuelto viral nuevamente. Uno de los ejemplos más llamativos es el de un usuario de Twitter, Jamsito, que envió el pasado 3 de agosto, un mensaje de texto a su vecino de número y pidió a sus seguidores que hicieran lo mismo. Este tuit es de los que más se ha difundido, pues ya ha superado los 21.000 retuits y ha generado un largo hilo de respuestas.

Lo cierto es que ya sea por seguir el reto o combatir el aburrimiento, ya han sido muchas las amistades que se han iniciado gracias al saludo del “vecino de número” y en el 'timeline' de muchas personas han aparecido chats de WhatsApp con mensajes como "¿nos conocemos de algo?" o "¿cómo has conseguido mi número?". A algunos parece costarle entender la sencilla explicación.

Es lógico que muchos acaben bloqueando a su interlocutor. Un mensaje de texto de un vecino de número acabó en una conversación con un destinatario paranoico que estaba tan convencido de que un ex le estaba enviando mensajes de texto que tras dejar claro este extremo dejó de contestar a los siguientes mensajes...

Una de las capturas más comentadas y curiosas es la de un usuario que se presentó como el "vecino de arriba" y recibió como contestación: "Igual te estás equivocando de persona, porque yo vivo en un ático. O sea, más alto que yo en este edificio solo está dios".

También es insólito que por las redes sociales haya personas que se quejen de aún no ha puesto en contacto con ellos su vecino de número. Y es que puede ser que tu vecino de número ni siquiera exista.

¿Has probado? ¿Te atrae la idea de hablar con un perfecto desconocido? Tal vez quieras empezar por disculparte por todas las veces diste tu número equivocado a propósito.

Fuente: Muy Interesante.