Derecho brinda una conferencia y taller sobre el impacto digital en el sector público

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste será sede de la conferencia Transformación Digital en el Sector público y del Taller Desafíos de Innovación para el sector público, que se realizará el jueves 8 de agosto de 15 a 17, y 17 a 19 horas respectivamente, en el Edificio Histórico ubicado en calle salta Nº459, en la Ciudad de Corrientes. Están a cargo los doctores Enzo María Le Fevre y Juan Gustavo Corvalán.

Se trata de una actividad no arancelada destinada a alumnos de grado, posgrado de la UNNE y público en general. La Vicedecana y profesora titular de la materia Derecho Comercial, Dra. Hilda Zárate indicó al respecto del evento que, “es importante asistir teniendo en cuenta esta nueva era que se caracteriza por cambios exponenciales, en los cuales las tecnologías tienen un rol protagónico, tanto en la vida personal como profesional”.

Asimismo agregó que, esta instancia “nos obliga a pensar en las implicancias y efectos de las innovaciones en el ámbito jurídico legal, tanto en el sector público como el privado y, por supuesto, en el ejercicio liberal de la profesión del abogado”.

A propósito de dicha actividad Zárate resaltó que, “desde la Facultad y como profesionales del Derecho, entendemos que estos cambios radicales que atraviesa la sociedad, deben abordarse desde una perspectiva anclada en la dignidad humana, en los derechos fundamentales de las personas y el desarrollo sostenible y sustentable e inclusivo, tal como lo propone la mención de las Naciones Unidas”.

Taller Desafíos de Innovación para el Sector Público

En esa misma jornada, desde las 17 y hasta las 19, Le Fevre junto al Dr. Juan Gustavo Corvalán darán el taller destinado a Magistrados, funcionarios de la Administración Pública y del Poder Judicial.

“Es una razón más que importante poder asistir a estos dos eventos, tanto en la conferencia del Dr. Le Fevre, como también al taller diseñado junto al Dr. Corvalán ya que los interesados podrán obtener información y estar al tanto, de una temática irretornable y muy instalada en nuestra sociedad y el mundo globalizado”.

En la extensa trayectoria del Dr. Le Fevre se puede enunciar que, es miembro del Consejo Asesor de la Academia de Inteligencia Arficial Higher Colleges of Technology (HCT), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) Miembro del Consejo Asesor de la Academia de Inteligencia Arficial establecida por en el Centre of Excellence for Applied Research and Training (CERT) del HCT. Asimismo, que es profesor de la Universidad de la Tuscia y también la Universidad LUISS Guido Carli, ambas de Italia.

Por su parte el Dr. Corvalán, es desarrollador de “Prometea”, la primera inteligencia artificial al servicio de la Justicia y profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA-.