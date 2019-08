Alberto Fernández : Vamos a poner de pie a la Argentina como lo hicimos en el 2003

El precandidato a presidente por el Frente de Todos Alberto Fernández repasó conceptos vertidos a lo largo de sus actos de campaña en el discurso que emitió ante una multitud en el Monumento a la Bandera de Rosario. “Vamos a poner de pie a la Argentina como lo hice con Néstor en el 2003”, aseguró quien fuera jefe de Gabinete de Kirchner durante toda su presidencia.

“Estos mismos personajes me dejaron en un laberinto con Néstor y todos ustedes. Nos dejaron con 11 mil millones de dólares de reservas reales y una moneda que se devaluó al 400%. Lo hicimos una vez y lo vamos a hacer de nuevo. No lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer todos”, arengó flanqueado por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el gobernador electo de Santa Fe Omar Perotti.

Fernández redobló críticas a la política económica del gobierno del presidente Mauricio Macri y reflotó la idea de aumentar las jubilaciones y reducir la exorbitante tasa de las Leliq “Yo no hablo de Economía, hablo de valores. ¿Qué sociedad podemos tener si vivimos en una sociedad que abandona a sus abuelos? Entre los especuladores y los que trabajan, votamos por los que trabajan y entre los bancos y los jubilados, elegimos los jubilados”.

“Propongo una Argentina federal, que deje de declamar su condición de país federal, que empecemos a pensar la Argentina desde el interior y no desde mi querida Ciudad de Buenos Aires. Mi mayor anhelo es que cualquier chico que nazca en cualquier latitud de la Argentina no piense que en su pueblo no tiene posibilidades. Quiero que el que nazca en Jujuy, nazca, crezca, pueda tener un trabajo, formar una familia y morir feliz en Jujuy”, en claro guiño a los gobernadores que lo acompañaban en el escenario.

Al cierre, le pidió a sus militantes que sigan de cerca su gestión en caso de ser electo presidente: “Si claudico en lo que he dicho salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando”.

