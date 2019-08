Con la llegada de Soldano, Boca se retira del mercado de pases

El delantero Franco Soldano acordó ayer finalmente su llegada a Boca Juniors, que sumará así su quinta incorporación y se retirará del mercado de pases para esta temporada. El ex delantero de Unión de Santa Fe, que llega de Olimpiakos de Grecia, arribará a la Argentina entre mañana y el sábado y lo hará con su pase en su poder: Boca lo contratará a préstamo de USD 300.000 por 18 meses y una opción de USD 5 millones.

El “9”, de 24 años, llegó al club griego por USD 1.300.000 por el 60% de la ficha y jugo sólo 9 partidos de titular en la temporada 2018/19 donde convirtió un solo gol.

El punta será inscripto en la lista de buena fe para la serie contra Liga Deportiva de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores, y será el tercer centrodelantero junto con Ramón Abila y Jan Hurtado como una nueva alternativa en lugar de Darío Benedetto, que fue transferido al Olympique de Marsella.

En las últimas horas llegó a Boca un pedido oficial por Marcos Díaz del Qarabag Azeri de Azerbaiyan, pero el club rechazó la oferta más allá de que el arquero tiene la intención de jugar más seguido, algo que dificulta el gran momento por el que atraviesa Esteban Andrada.

En las próximas horas habría una charla entre Díaz y Alfaro por ese tema, mientras existe la posibilidad de que sea titular en el partido por los 16avos. de la Copa Argentina ante Almagro, el próximo martes en el estadio Ciudad de La Plata.

El plantel xeneize se entrenó ayer en Casa Amarilla y la prensa pudo ver la última media hora de fútbol reducido, dividido en tres grupos. El único que no fue de la partida fue Lisandro López, quien volvió a realizar ejercicios físicos diferenciados del resto y todavía no está a punto para su vuelta.

Sería casi imposible que “Licha” López, quien se recupera de una lesión muscular en su pierna izquierda, pueda estar ante la Liga de Quito en el partido de ida, a jugarse en Ecuador el 21 de agosto. En su lugar, lo haría el paraguayo Junior Alonso.

En la práctica de la víspera, presenciada por 300 socios de Boca, todas las miradas apuntaron al italiano Daniele De Rossi, quien jugó con pechera verde y cada vez se lo ve mejor en lo físico.

El cuerpo técnico boquense analizará si De Rossi debutará ante Almagro o si va al banco ese día y juega ante Aldosivi por la tercera fecha de la Superliga, para que su primera vez con la camiseta azul y oro sea en la Bombonera.