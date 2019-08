Colón tendrá varios rivales en su visita a Venezuela

Colón de Santa Fe visitará hoy a Zulia, de Venezuela, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, donde también tendrá como adversarios al calor y la humedad de la ciudad de Maracaibo. El encuentro se jugará desde las 17 de Argentina en el estadio José Encarnación “Pachencho” Romero, con aforo para 41.000 espectadores, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha.

El ganador del cruce entre Zulia y Colón se medirá en las semifinales ante el vencedor de la llave que jugarán La Equidad de Colombia y el Atlético Mineiro de Brasil.

Zulia será todo un desafío en el aspecto futbolístico, pero el equipo que dirige Pablo Lavallén, que inició la Superliga con dos derrotas, también tendrá como adversario al calor: a la tarde se espera una temperatura que rondará los 35 grados y mucha humedad.

Lo pobre campaña que está desarrollando Colón a nivel local, que hace que a Lavallén ya lo observen de soslayo, no tiene relación con la muy buena tarea en la Sudamericana en una campaña con cuatro triunfos, un empate y una caída, manteniéndose invicto de visita.

Colón dejó en el camino a Deportes Municipal (Perú), River Plate (Uruguay) y Argentinos Juniors, en definición con remates desde el punto penal.

Zulia, llamados los “Petroleros” y fundado en 2005, llegó a esta instancia con cuatro triunfos, dos reveses y dos definiciones con remates desde el punto penal, eliminando a Nacional Potosí (Bolivia), Palestino (Chile) y Sporting Cristal (Perú).

Lavallén no contará con el arquero uruguayo Leonardo Burian (falleció el hermano en un accidente de tránsito) y jugará Ignacio Chicco. Apelaría a un 4-5-1, con Luis Rodríguez como delantero y sumaría al medio al paraguayo Marcelo Estigarribia, para no arriesgar demasiado y tratar de aquietar el ritmo ante el sofocante calor.