Un papelón histórico dejó afuera a “Las Gigantes”

El seleccionado argentino de básquetbol femenino, “Las Gigantes”, perdió los puntos por falta de indumentaria correcta ante su par de Colombia (20-0) y quedó afuera de la pelea por las medallas de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019.

El equipo argentino se presentó para disputar el encuentro con vestimenta azul -debía hacerlo con blanca-, mismo color que el representativo colombiano.

Tras la entonación de los himnos, el inicio del partido se suspendió por más de 40 minutos, pero el staff dirigencial argentino no llegó a realizar el recambio de camisetas a tiempo.

“Colombia no accedió a jugar el partido igual y, de esta manera, Argentina pierde los puntos del partido, quedando eliminada de los Juegos Panamericanos”, expresó la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) en su cuenta oficial de Twitter.

En un principio, la Argentina intentó jugar con camisetas blancas sin números que consiguieron de apuro, pero el pedido fue denegado. Según informó la Cabb, las camisetas finalmente llegaron al Coliseo Dibón y la decisión final la tuvo Panam Sports, ente organizador del evento, que con total lógica no aceptó jugar el encuentro.

De acuerdo a lo informado por Basquet Plus, Argentina no llevó utilero a los Panamericanos, y el jefe de equipo, que de alguna manera también ofició de utilero (y segundo asistente técnico), fue Hernán Amaya, una persona que siempre luchó mucho por el básquet femenino y que tras este error de logística terminó en el centro de la tormenta.

De hecho, Amaya renunció a su cargo minutos después de este papelón, al igual que Karina Rodríguez, directora de desarrollo del básquetbol femenino de la Cabb.

El equipo argentino había dejado una buena imagen el martes, en su debut en el certamen, cayendo ajustadamente ante Estados Unidos por 70 a 62, por lo que el partido de ayer frente a Colombia era clave para definir la segunda posición del grupo.

A pesar de no contar más con chance de acceder a las semifinales del torneo, Argentina deberá completar su participación en los Juegos Panamericanos. Hoy a las 12.30, hora argentina, enfrentará a Islas Vírgenes, por la tercera y última fecha de la zona B de la competencia.