Movilizaciones para reiterar el rechazo al aborto y pedir por el “Día por las dos vidas”

Como parte de la campaña que intenta establecer el 8 de agosto como el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, se realizaron ayer manifestaciones públicas en Goya y Monte Caseros. El Concejo Deliberante de San Luis del Palmar aprobó una declaración de interés apoyando la iniciativa, tal como anticipó El Litoral.

En Monte Caseros, el punto de encuentro fue la plaza del Niño, donde un grupo de vecinos marchó hasta el busto de la Madre, ubicado en la intersección de las calles Eva Duarte de Perón y Córdoba. Allí se leyó un manifiesto “A favor de las dos vidas”, según publicó Monte Caseros On Line.

“Esta tarde nos hemos autoconvocado en esta plaza todos los que defendemos la vida y valoramos la familia y los valores, basados en el respeto, la moral, el amor, la paz”, inició el comunicado que se pronunció en la ocasión. Seguidamente, se manifestó que “como ciudadanos de bien, nos unimos en la lucha, a favor del más débil, de quien no puede defenderse. Estamos acá para levantar nuestra voz y decir no al aborto y sí a las dos vidas”.

En otro fragmento, se declaró: “Sabemos que el aborto tiene secuelas emocionales, sea legal o clandestino, y estas secuelas son profundas y difíciles de sobrellevar. Por eso creemos que el aborto no es la solución a nada, la solución es encontrar propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, y defiendan la vida, tanto de la mujer como la del niño por nacer”.

Mientras que en Goya, bajo una intensa llovizna y pese al marcado descenso de la temperatura, vecinos se congregaron en la plaza Mitre. Allí, representantes de las iglesias católica y evangélica emitieron sus respectivos mensajes.

El vicario general y párroco de la Catedral, Juan Carlos Lopez, leyó el manifiesto dado a conocer ayer por el Episcopado Argentino, con el que se alentó a “tener en cuenta, discutir y sancionar los proyectos referidos a las políticas públicas que se orientan en favor de la maternidad vulnerable”.

El texto expresa que “defendemos y cuidamos la vida humana en todas sus etapas porque la conciencia humana reconoce que no es lícito quitar la vida de un inocente”. Citando un documento del Papa Franciso, recordaron que “no parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades”.

Por su parte, el pastor Javier Churruarin dijo que “es una lucha que tiene que ver con la educación” y profundizó sobre la cuestión al señalar que “es bueno manifestarnos también para que puedan haber una educación y ley que cuiden las ideologías, que puedan cuidar las mentes de cada alumno que ingresa a nuestras escuelas”.

Representantes

Los ediles de San Luis, según manifestaron al cierre de esta edición a El Litoral, por unanimidad aprobaron anoche la declaración de interés “de la campaña que busca declarar el 8 de agosto como Día Internacional de acción por las dos vidas”, expresa el documento y se “remitió copia al Ejecutivo municipal para su conocimiento y efecto”.