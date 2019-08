El Gobierno pide a la oposición "no generar un clima de incertidumbre"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, garantizó hoy la "transparencia" en las elecciones PASO del domingo y le pidió a la "oposición que se maneje de manera responsable en una instancia tan clave", y que "no genere un clima de incertidumbre que no se corresponde con la realidad".



Además, Frigerio, afirmó hoy que "por primera vez, en un cuarto de siglo, tuvimos una competencia" para ver quien se adjudicaba la operatoria del "escrutinio provisorio de las elecciones PASO" (que ganó de la empresa anglo-venezolana Smartmatic), y valoró que la licitación de este año "costó 17 millones de dólares, cuando la de hace dos salió 33 millones de la misma moneda (a cargo de la española Indra), es decir aproximadamente un 50 por ciento menos de costo para el Estado".



Acerca del escrutinio provisorio, cuestionado por la oposición por sospechas acerca del nuevo sofware que se utilizará, el ministro, en rueda de prensa en Casa de Gobierno, expresó que confía "plenamente en que esto no genera ningún hecho de falta de transparencia".



Frigerio, respecto sobre la hora en que se conocerá una tendencia en los resultados, dijo que será "antes de la medianoche" del domingo.