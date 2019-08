Milani fue absuelto en el juicio de lesa humanidad que se le siguió en La Rioja

El ex jefe del Ejército César Milani fue absuelto en todos los cargos por los que se lo acusaba en el juicio por delitos de lesa humanidad en La Rioja.



"Estoy de pie, no me van a quebrar", había dicho al pronunciar sus últimas palabras en este juicio. "Estoy tranquilo y sigo vistiendo con orgullo el uniforme de la Patria y ahora espero que la Justicia reivindique el buen nombre y honor de mi persona y mi familia", sostuvo ante el Tribunal.



En ese marco, insistió en proclamar su inocencia en los hechos que se le imputan y, tras volver a sugerir que los procesos judiciales en su contra pretenden "ahogar el último intento de construir un Ejército nacional y popular", aseguró que, ahora, "otra vez hay un Ejército de rodillas, cumpliendo roles y objetivos secundarios que interesan a las potencias extranjeras".