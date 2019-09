Paraguay sorteó un nuevo intento de Cammesa de frenar las obras en Yacyretá y avanza su plan de soberanía energética

Una fuerte tensión se generó el pasado lunes 26 en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Ese día, a las 6, personal a cargo del jefe del Departamento Técnico de la margen derecha (Paraguay) se presentó en la sala de control de la central para continuar con la adecuación definitiva de una línea de 500 kV. Sin embargo, no pudieron ejecutar los trabajos porque se lo impidieron el jefe Técnico de la Margen Izquierda (Argentina); y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), quienes argumentaron que previamente necesitan un informe técnico que garantizara que las obras no afectarían al suministro de energía en nuestro país.

Para tratar de solucionar la controversia, esa misma tarde se reunieron los directores ejecutivos de ambas márgenes de la EBY, Martín Goerling (Argentina) y Nicanor Duarte Frutos (Paraguay). Allí acordaron una tregua que consistía en esperar los mencionados informes técnicos.

Luego, desde la EBY del vecino país, informaron que el pasado miércoles 28, el canciller argentino Jorge Faurie, en presencia de Duarte Frutos, informó a Goerling, “que Cammesa, a más tardar al mediodía de mañana (jueves 29), enviará el protocolo de programación de los ajustes técnicos”.

En base a esto, la empresa japonesa contratada por Paraguay, el último jueves a las 23.15 comenzó con las tareas que finalmente culminó en la madrugada del viernes.

Un par de horas antes del inicio de esas obras, según lo indicado desde el vecino país, “hubo nuevamente un último intento de Cammesa para suspender los trabajos, intentando pasar por alto el acuerdo firmado entre autoridades de ambas márgenes de la hidroeléctrica”. “Sin embargo, los técnicos paraguayos, dirigidos por Leopoldo Melo y con el respaldo de Duarte Frutos y el presidente Mario Abdo Benítez, siguieron adelante, llevando a cabo en forma unilateral los trabajos correspondientes”, aseveraron. A lo que agregaron que “la secuencia lógica de maniobras con los interruptores de la subestación de Yacyretá no implicó corte de la energía suministrada a sus consumidores (Ande y Cammesa)”.

Y por último subrayaron: “La posibilidad de disponer del 100% de la energía que corresponde a Paraguay, es un derecho inajenable e impostergable y para ello los trabajos se están realizando según un cronograma que concluiría en diciembre”.