Desde el Foro Esquina 2030 reclaman mejoras en el sistema de salud y fijar un perfil de desarrollo

Se presentó el último viernes un documento con las conclusiones del Foro Esquina 2030, espacio de diálogo que estuvo vigente durante seis jornadas en el marco de la 2ª Feria Municipal del Libro. En los encuentros, representantes de diferentes sectores debatieron sobre salud, educación, desarrollo local, cultura, entre otras cuestiones. Precisamente sobre cada uno de los temas citados, el escrito expone el estado de situación local, plantea algunas pautas y, a modo general, algunas propuestas. Según el documento al que tuvo acceso El Litoral, entre otras cuestiones, hacen hincapié en la necesidad de adoptar medidas vinculadas al área de salud y desarrollo local para “transformar” esa realidad. Falta de inversión, infraestructura, recursos humanos y la ausencia de un perfil definido sobre cómo se logrará el desarrollo económico local, son algunos de los hilos conductores de las conclusiones.

En este contexto, el documento indica que “la juventud de Esquina” considera que “la salud pública es una de las áreas que mayor dificultad presenta. No sólo por mostrar falencias en cuanto al estado de inversión pública, tanto en infraestructura, equipamientos, recursos humanos, especializaciones, salarios; sino también por las condiciones socioeconómicas de buena parte de nuestra población, quienes por sus condiciones de vida se ven impedidos de acceder a viviendas dignas, servicios básicos y una buena alimentación”.

También en este punto expresan su preocupación por la proliferación de las enfermedades de transmisión sexual y reclaman concientización y sobre todo información y propaganda, tanto en las distintas esferas públicas como instituciones educativas. Asimismo, incluyen a las adicciones como una problemática preocupante. En todos estos puntos lo que subyace es el pedido de una mayor intervención por parte del Estado, “en sus diferentes jerarquías”, y también el compromiso de entidades religiosas, educativas, políticas, etc, para “ocuparse” de la situación.

En cuanto al “desarrollo local”, las conclusiones reconocen “los problemas estructurales” en la “economía” de Esquina y vinculan los “indicadores negativos relacionados con la pobreza y la indigencia”, no sólo a una “coyuntura nacional política y económica compleja”, sino principalmente a lo que consideran “la carencia de un perfil económico de la ciudad”. Manifiestan que esta falta impide orientarse a generar trabajo genuino. En este punto proponen “definir en los próximos años un modelo económico local” para alentar el desarrollo y ponen al turismo como protagonista aunque plantean la necesidad de seguir discutiendo un modelo mixto que incluya el desarrollo de la producción y la industria.

Otros temas

La educación y la cultura, además de la cuestión de género no quedan exentas en el documento, y en todos los casos, plantean la necesidad de poner en duda los viejos modelos incorporando las nuevas visiones existentes y los recursos tecnológicos, para orientar los contenidos, las prioridades y los aprendizajes de acuerdo “al perfil, cultural, social y económico que pretendemos desarrollar”.

Finalmente, en el cierre consideran como un “gran paso” la conformación del espacio y resaltan las muestras de “madurez, respeto, compromiso y capacidad de acción” de los actores para afrontar la “transformación” de la realidad “que presenta problemas angustiantes”; pero que sostienen, están “decididos y comprometidos” a resolverlos.