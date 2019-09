Otros tres jóvenes más de Tapebicuá fueron oficializados como parte del Regimiento de Granaderos a Caballo

Orgullosos de mantener vivo el legado del general José Francisco de San Martín y con la expectativa de poder desarrollar una carrera castrense, tres jóvenes oriundos de Tapebicuá fueron oficializados el viernes como integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Leandro Ramírez, Carlos Taborda y Eduardo Rivadavia partieron desde la localidad del departamento Paso de los Libres hace poco más de dos meses hacia Buenos Aires, donde iniciaron las instrucciones para formar parte del cuerpo militar creado por el prócer nacido en Yapeyú. La noticia del último viernes se conoció a través de la publicación que el intendente de Tapebicuá, Johnatan Méndez Riveiro hizo a través de Facebook

“Es muy lindo, ahora somos soldados y quise ingresar porque me gustan los caballos, son parte de mi historia desde muy chico. Desde los cinco años aproximadamente por cuestiones familiares me tocó estar cerca de estos animales”, comentó a El Litoral Eduardo Rivadavia que tiene 19 años. Como parte de su vínculo con los equinos, contó que “desde los 15 que fue cuidador de caballos de carrera”.

En cuanto al proceso formativo, expresó que “durante dos meses recibimos instrucción en armamento, gala, historia de San Martín”. Mientras que sobre los trabajos que efectúan, indicó que “hacemos guardia, gala, custodia de monumentos” dedicados al prócer, así como “escuelita, que le llamamos a las actividades que hacemos cuando visitamos una institución educativa para explicar sobre lo que es ser Granadero”.

Rivadavia resaltó que cuenta con antecedentes familiares en dicho cuerpo castrense: “Tengo dos primos que actualmente son granaderos desde febrero de este año y otro que fue anteriormente y ahora es ayudante veterinario en el regimiento de Yapeyú”.

Por otro lado, destacó que “mis padres me apoyaron desde el primer momento”. También agradeció “al Intendente que desde el inicio nos apoyó con la documentación y en forma económica”.

Eduardo destacó la relación con sus compoblanos granaderos al señalar que “nos conocemos de la infancia, compartimos varios años de escuela, jugábamos juntos”.

Mientras que la mamá de Leandro Ramírez contó a este matutino que “para mí es un orgullo mi hijo, por todo el sacrificio que fue poder finalizar la secundaria y además porque logró algo que siempre le gustó”.

El joven que tiene 21 años, también tiene parientes que fueron granaderos: “Dos primos hermanos de Leandro se recibieron el año pasado y un tío anteriormente”.