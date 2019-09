Curuzú: al estrenar la canalización de dos arroyos, anunciaron que avanzarán con otro

Con actos encabezados por el gobernador, Gustavo Valdés, y el intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, formarlizaron la inauguración de la canalización de los arroyos Curuzú y Marote y anunciaron que harán lo propio con el afluente Castillo. Además, estrenaron la puesta en funcionamiento del servicio de gas natural en la pileta climatizada de la Asociación Curuzucuateña de Actividades Acuáticas (Acuaa).

Las autoridades gubernamentales estuvieron en la cancha del club Santa Rosa, en el barrio homónimo, para inaugurar la primera etapa de la canalización, obra que servirá para evitar las inundaciones en distintos barrios periféricos de la ciudad.

Valdés destacó en la ocasión que “hoy inauguramos esta obra que tal vez no se logre ver, no se va a sentir, pero posibilitará que Curuzú no se inunde”. Además dijo: “Esto significa la primera parte de la obra, ahora tomamos la decisión de canalizar un segundo arroyo que se llama Castillo para traer progreso a esta ciudad”.

Continuando, el Gobernador prosiguió diciendo que “esto cambiará para siempre la calidad de vida de los curuzucuateños porque, así como lo estamos haciendo acá, lo estamos haciendo en el Barranca, en el Riachuelo, en el Santa María”.

Por su parte el Jefe comunal explicó que “significa una obra que resuelve el problema de cientos de vecinos que con las últimas lluvias han tenido innumerables problemas, porque se inundaban y perdían todas sus cosas”.

Recurso fundamental

Las agenda oficial continuó en las instalaciones de la Acuaa para participar en la apertura oficial de la conexión de gas natural de su pileta climatizada.

En la oportunidad, el Gobernador recordó que “cuando me consultaron si podíamos tener una pileta climatizada, salimos del protocolo y este club hoy tiene energía en un 70 por ciento menos de valor y eso hace que sea accesible para la gente y mejora las condiciones de vida”.

Por otro lado, aseguró que “las obras (gasoducto) son importantes, en Mercedes y en Curuzú vamos a estar terminando antes de fin de año” y agregó que “en Monte Caseros las haremos en viviendas”.

Seguidamente, Valdés resaltó que “en materia de gas Corrientes sigue los nuevos desafíos, el de revertir el flujo porque creíamos que tenía que venir de Bolivia e invertimos miles y miles de millones de dólares erróneamente trayendo el gasoducto de allí” y por todo esto: “Tenemos que lograr que ese ducto cruce por debajo del río Paraná para que pueda llegar a Corrientes Capital” y de esa forma “podamos tener gas natural a lo largo del río Paraná de manera que nosotros no seamos ya una de las relegadas de la República Argentina”.

Al tomar la palabra, el titular de la Acuaa, Roberto Jalife, destacó inicialmente -a modo de agradecimiento- “la sensibilidad del gobernador Gustavo Valdés, que como hombre del interior, ayudó a que contáramos con la instalación de gas natural para la pileta climatizada de la institución, única en el interior y una de las pocas del Nordeste”, señaló, rescatando además la labor del Rotary Club local.

Luego, el mismo dirigente remarcó el significado de la obra, ya que en dicho establecimiento “se practica natación desde los primeros meses de vida hasta más de los 80 años”, destacando el “nivel deportivo de la institución a nivel país, logrando diversos campeonatos nacionales, y el desempeño de chicos con capacidades diferentes”, destacó.