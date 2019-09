Estudiantes expondrán sobre discriminación en el Congreso

Luzmila Pared, del Colegio Secundario Manuel Belgrano; Daniela Lanser, de la Escuela Normal de Bella Vista; y Facundo Lima, del Colegio Secundario de El Palmar, partieron ayer a Buenos Aires para participar del 5º Parlamento Federal Juvenil que organiza el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Los tres estudiantes correntinos fueron seleccionados para representar a la provincia en este encuentro que congrega desde ayer a unos 72 alumnos y alumnas del nivel Secundario de todo el país, donde compartirán sus ensayos y visiones respecto a los diferentes tipos de discriminación.

Durante los cinco días que durará la propuesta, los chicos y chicas tendrán como actividad central el tratamiento legislativo de un proyecto sobre discriminación religiosa, visitarán museos, la Casa de Gobierno, serán capacitados sobre técnica legislativa y discriminación y protagonizarán la sesión que se realizará en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde debatirán un proyecto de ley.

Los estudiantes locales se focalizaron en tres temas: “Discriminación por aspecto físico”, “Discriminación por xenofobia y racismo” y “Diversidad religiosa”. Respecto a este último tópico, su autora, Luzmila Pared, había detallado a este medio que de acuerdo a su investigación, en Argentina “hay un 66% de católicos, 21% de ateos, y 3% de otras religiones o creencias”. “El tema me pareció impactante, primero porque nunca se tocó en el Parlamento, y porque noto que en Argentina, si no sos de una religión específica te marcan”, había agregado la joven, en diálogo con El Litoral.

Por su parte, Daniela Lanser abordó la discriminación por aspecto físico. “Siempre fui muy flaquita. Mido 1,65 y peso 43 kilos. Pero no tengo ninguna enfermedad”, relató a La Nación. “Recorrer muchos lugares y no encontrar nada de mi talle; que me digan ‘flaca escopeta’ cuando me pongo ropa en la que nunca me siento cómoda; que chicos de mi edad me griten ‘raquítica’ por la calle, o me tomen de la muñeca para compararla con la suya, me hacen sentir disconforme con mi cuerpo. Tengo una autoestima muy baja”, contó.