Tras la difusión de su historia, el Pami restituirá asistencia a un jubilado goyano

Luego de que a través de los medios locales se difundiera la historia de Joaquín, un jubilado de Goya que vende juguetes artesanales para costear sus medicamentos que antes le proveía el Pami, directivos de la institución se comunicaron con él y prometieron restituirle el beneficio.

En diálogo con El Litoral, Joaquín relató que no es insulinodependiente como trascendió, aunque sí padece diabetes. “El Pami me da gratuitamente las pastillas para la diabetes”, afirmó. “Pero -aclaró- hace un año me dejó de dar otros remedios que tienen un alto costo y que tomo diariamente porque desde hace 14 años tengo una prótesis aórtica y tres bypass”. En este contexto, comentó que la cobertura de los medicamentos citados los perdió “porque tengo dos títulos de mi propiedad. Eso lo compré en dos veces con mis ahorros, pero ahora tengo apenas mi jubilación mínima”, aseveró.

En la actualidad, Joaquín vende juguetes artesanales, saldo virtual y su esposa productos de una cartilla para ayudar en la economía del hogar.