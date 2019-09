Juventus venció a Colón en la tercera fecha del Provincial

Se disputó la tercera fecha del Torneo Provincial de Clubes de Primera División que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes.

Al cabo de tres jornadas ya no quedan invictos en el certamen como consecuencia de los resultados que se registraron durante el fin de semana pasado.

En un duelo de elencos capitalinos, el dueño de casa, Colón, cedió su condición de invicto y perdió como local 74 a 70 frente a Juventus.

Por su parte, Sportiva Esquinense no pudo sostener los resultados de las dos primeras fechas y cedió, en un ajustado partido, en su visita a Amad de Goya, que lo derrotó por 70 a 67.

Finalmente, se hizo fuerte como visitante el elenco de Barraca de Paso de los Libres al imponerse en Esquina sobre El Porvenir por 96 a 91. Durante la fecha disputada el fin de semana pasado tuvo jornada de descanso Foot Ball de Esquina.

Al cabo de tres fechas del calendario del torneo, las posiciones indican lo siguiente: Sportiva Esquinense, Barraca de Paso de los Libres y Juventus, 5 puntos (2-1); El Porvenir de Esquina, 4 puntos (1-2); Colón y Amad de Goya, 3 puntos (1-1); Foot Ball de Esquina, 2 puntos (0-2).

La cuarta fecha, a jugarse entre el sábado 14 y el domingo 15, contempla los siguientes duelos: Amad vs. El Porvenir; Barraca vs. Colón; Juventus vs. Foot Ball. Libre: Sportiva.