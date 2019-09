Comienza la Liga Nacional A

Desde hoy y hasta el domingo se disputará en Corrientes la Liga Nacional A de Clubes de Cestoball, que reunirá a 16 elencos del país con la participación de cuatro equipos de la ciudad: Boca Unidos, Regatas Corrientes, Hércules y Unión Arroyito.

El certamen se dividirá en cuatro zonas durante la primera fase y clasificarán a cuartos de final los dos mejores equipos de cada grupo. Hoy se jugará la primera fecha en los escenarios de Regatas, Hércules y Colón.

Para las 20 en el estadio José Jorge Contte está previsto la ceremonia central del acto inaugural, aunque los juegos arrancarán desde las 15.30.

Para hoy

Cancha de Regatas

15.30 Ciudad vs. Estudiantes (Grupo A).

17.00 Vélez vs. Defensores (Grupo D).

18.30 Hacoaj vs. Regatas (Grupo B).

20.00 Ceremonia inaugural.

20.45 Ballester vs. Boca Unidos (Grupo D).

Cancha de Hércules

15.30 Edip vs. Unión Arroyito (Grupo A).

17.00 Gimnasia vs. Judiciales (Grupo C).

Cancha de Colón

15.30 Ferro vs. Observatorio (Grupo B).

17.00 Cultural vs. Hércules (Grupo C).