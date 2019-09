“Es una barbaridad y un retroceso centenario exportar ganado en pie”

En el marco de la última Jornada a Campo que realizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), en la localidad cordobesa Marcos Juárez, el presidente de la entidad conversó con Infocampo y dio explicación sobre por qué considera que la Argentina no debe exportar ganado en pie, pero aclaró que su opinión es personal, y no representa la visión de todo el Instituto.

“Soy un activo militante del NO, y si tengo que hacer un paso al costado del Instituto para trabajar por el no, lo voy a hacer sin ningún problema. Ésto lo digo como ‘Chito’ Forte, chacarero de Pico, y no como presidente del Instituto”, detalló.

Y continuó: “Es una barbaridad y un retroceso centenario. La ecuación estancia/tranquera/puerto dio resultados más o menos buenos, cuando por una cuestión tecnológica no había mano de obra. Pero ahora la realidad es completamente distinta“.

“Ahora tenés la tecnología, mano de obra, capacidad ociosa en los frigoríficos, de cada 3 pibes uno no morfa, más de un 10% de desocupados, y mucho más. En ese contexto… ¿Vas a tener vacas para generar puestos de trabajo en Turquía?“, se preguntó y analizó Forte.

En relación a al negocio, aseguró que “es para tres o cuatro tipos“, y agregó que “cuando la Argentina fue granero del mundo, los gringos que sembraban el trigo hicieron El Grito de Alcorta porque no les alcanzaba para comprar las alpargatas. Hay que tener cuidado porque el derrame no existe”.

“Los que tenemos que generar son las políticas para que todo el mundo tenga trabajo, y controlar que todos ganen. Hay que terminar con la evasión y la ilusión impositiva”, finalizó Forte.