Diputados: media sanción para avanzar en un registro de plantas de celulosa

El proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputado prevé la creación de la Gerencia de Producción de Celulosa, con el fin de controlar su actividad, entre otras metas, se indicó. La iniciativa será ahora discutida en el Senado.

Obtuvo media sanción el proyecto de ley que implementa el Sistema de Gerenciamiento de Plantas de Celulosa (Geproce), presentado por el diputado Eduardo Vischi.

La iniciativa parlamentaria, que ahora pasa al Senado, crea, a la vez, el registro de plantas de celulosa, el cual inscribirá como mínimo:

a) la fecha de inicio de las actividades;

b) el origen de la madera utilizada en la producción;

c) los daños ambientales que hubieren causado las plantas de celulosa.

En tanto que, las funciones de la Gerencia (Geproce) serán:

a) fomentar la instalación de plantas de celulosa en la provincia de Corrientes, mediante la articulación con los diversos ministerios del Poder Ejecutivo;

b) implementar programas de formación en temas que faciliten la producción, comercialización y distribución de celulosa;

c) controlar el funcionamiento de las plantas de celulosa dentro del territorio de la provincia de Corrientes;

d) monitorear el impacto ambiental de las plantas de celulosa, evitando el eventual daño ambiental que las mismas pudieran producir;

e) llevar el registro de plantas de celulosa.

La Geproce debe sancionar a las plantas de celulosa cuando:

a) no cumplan con las normas que regulen su funcionamiento;

b) infrinjan las leyes medioambientales;

c) utilicen madera de origen ilícito.

Todo lo recaudado en concepto de sanciones previstas en la presente ley será destinado a financiar los objetivos de la Geproce, lo que será depositado en una cuenta especial, creada al efecto.

Las resoluciones aprobadas, en la sesión 15 fueron: la solicitud al Poder Ejecutivo de la construcción de un playón deportivo para la Escuela Nº 519, del paraje Ibaté Porá, Santa Rosa.

También, un pedido a Vialidad Nacional para la apertura y/o reconstrucción del estribo y del tramo colapsado del puente principal del Paso Santa Rosa lado sur (Esquina) y la verificación de las estructuras de los aliviaderos de ese complejo.

El aserradero

El grupo argentino Garabí, dedicado a administraciones agropecuarias en la región mesopotámica, y la europea Forescape, con iniciativas en la Argentina y Brasil, comenzarán a construir un aserradero en Gobernador Virasoro (Corrientes) a fin de año.

La inversión inicial es de USD 80 millones y la producción se destinará a la exportación.

Ocupará, en una primera etapa, 210 personas de manera directa.

En una segunda etapa se le dará mayor valor agregado a la madera aserrada, consumiendo aproximadamente 1,2 millones de toneladas de materia prima cultivada localmente.