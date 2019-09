El bebé sanluiseño continúa asistido en el Neonatal, aguardan resultados de estudios y sigue la búsqueda de familiares directos

El bebé que el último lunes fue hallado en un basural de San Luis del Palmar permanece en el Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, se encuentra en buen estado y se le practicaron análisis que podrían estar en 20 días, según informó ayer la directora del centro sanitario, Lilian Méndez Gallino; en paralelo continúan las averiguaciones en la localidad para intentar dar con los progenitores o familiares directos.

En tanto trascendió la propuesta para que el niño se llame Luis Nazareno, aunque no está confirmado.

Este miércoles por la mañana, la titular del nosocomio citado brindó un parte médico en el que indicó que “está en buen estado de salud, y vamos a esperar a completar los estudios, propios de un recién nacido, hay algunos que pueden tardar los resultados hasta 20 días”. Ante la consulta de la prensa, la profesional también comentó que el menor “está en incubadora, toma la leche, duerme, se le cambia el pañal”.

Además señaló que “está la propuesta para que se llame Luis Nazareno, el primer nombre por la localidad en la que nació y el segundo por Jesús de Nazareth”, a lo que aclaró: “No está confirmado, es una propuesta”. Desde el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf) explicaron a El Litoral que “el niño debería salir con DNI del hospital, en caso de que no se determine su apellido, existiría la posibilidad de que el Registro Civil haga un acta provisoria con el nombre propuesto hasta tanto se defina su denominación completa”.

En tanto que auguraron “que la madre pueda recapacitar y acercarse”. A la vez que recordaron que “el caso sigue en manos de la Justicia y por el momento el bebé continuará en el hospital hasta tanto la Jueza resuelva el lugar en el que quedará y con quién. Hay que ver los avances de las actuaciones judiciales y también es importante los 45 días que se debe aguardar para tomar una resolución”, insistieron.

Por otro lado, comentaron que “muchas personas se acercaron al hospital a colaborar con el bebé, a todos se les explica que no es posible adoptarlo, que existe el RUA (Registro Unico de Adopción) en el que hay muchas personas anotadas hace tiempo”.

Mientras que desde la Policía de la Provincia manifestaron a El Litoral que “se continúa con la investigación, se está buscando (algún familiar del niño)” e indicaron que “no existe ninguna novedad.