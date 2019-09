A 176 años de la fundación de Paso de los Libres

El 23 de abril de 1742, el día de San Jorge el padre misionero Fray José Gómez, inaugura una capilla en el paraje ubicado en el rincón o barra del Yatay con el río Uruguay, recibiendo el nombre del santo patrono: “Estancia de San Jorge”. Lugar en donde cien años mas tarde se funda Paso de los Libres.

Luego de la expulsión de los jesuitas, el gobierno de España concede un ordenamiento político para las antiguas Misiones creando la “Gobernación de Guaraníes y Tapes”, en 1803 incluiria el posterior departamento de Paso de los Libres.

En 1810 el territorio pasara el dominio nacional, pendiente de Buenos Aires, a través del gobierno de Misiones, y sus tierras se llamaran “Patriolengas”.

El gobernador de Corrientes, don Pedro Ferré dicta el 3 de julio de 1830, una ley de Enfiteusis.

Por decreto del gobernador de Rafael Atienza de fecha 2 de septiembre de 1834 se dispone la venta en derecho de Enfiteusis de un parte de la antigua estancia de San Jorge. Su nuevo propietario será el señor Blas Marquez quien bautiza al lugar con el nombre de rincón de San Jorge.

En 1843 sucede el hecho más trascendente para la historia de Paso de los Libres: su nacimiento como tal.

Hasta entonces era un pequeño caserío ubicado en la bajada del río, sin propósito alguno. Pero tenia un camino que lo atravesaba y un paso que hacia propicio el cruce del río. Ese camino fue mas tarde la calle Real, hoy nuestra calle Colón.

Fundación de Paso de los Libres

Para pode hablar de la fundación de Paso de los Libres tenemos que remontarnos a la situación política que vivía la Argentina, especialmente Corrientes en relación con Buenos Aires. En el año 1835 asumía por segunda vez la gobernación de Bs. As. Don Juan Manuel de Rosas, con la suma del poder político y el manejo de las Relaciones Exteriores, la relación con las provincias que no comulgaban su política no eran buenas y Corrientes se encontraba entre unas de ellas. Esto desencadena una cruenta guerra civil con sangrientos enfrentamientos armados, siendo uno de ellos el 31 de marzo de 1839 donde los correntinos, con su Gobernador Gerardo Berón de Astrada fueron sacrificados en la Batalla de pago largo (Curuzú Cuatiá) por las fuerzas veteranas de Urquiza, Echagüe y Servando Gómez.

Los correntinos continua organizándose en Ejércitos Libertadores obteniendo la gran victoria de Caá Guazú en 24 de noviembre de 1841 sobre el ejercito rosista al mando de pascual Echagüe.

Luego de la unión de las tropas correntinas con las uruguayas de Rivera se produce el combate de Arroyo Grande, el 31 de diciembre de 1842 donde son derrotadas por el Uruguayo, rosista, Manuel Oribe.

Esta nueva derrota lleva a los sobrevivientes a buscar refugio en Río Grande Do Sul, Brasil, que cobijo al mayor numero de emigrados en San Borja y Alegrete. Entre ellos los hermanos Madariaga, Juan y Joaquín.

Una vez en el campo del Coronel Don Claudio de Abreu en la Costa del arroyo Ñanduy, los emigrados fueron convocados por Joaquín Madariaga para formar una división y organizarse militarmente, transformándose en el Comandante y jefe de la División o Cuarto Ejercito Libertador Correntino.

Los últimos días de marzo de 1843, se prepararon para la invasión, contaban con 271 plazas.

Marcharon hacia Uruguayana e iniciaron el pasaje del río Uruguay por la barra del arroyo Itapitocay. La operación se inicio en la noche del 30 de marzo en la que se desencadeno una gran tormenta pudiendo alcanzar suelo correntino tan solo 40 soldados, algunos se ahogaron, otros desertaron.

En la noche del 31 paso el resto de la fuerza expedicionaria, es decir otro 64 hombres, que junto con los primeros se internaron en Corrientes.

El numero excepto de “los libres” permanece perdido en la historia, ya que el mismo Madariaga da números distintos. El 6 de julio de 1843 hace referencia a 108 expedicionarios, número que pasa a la historia. Sin embargo, el 30 de agosto, remitió al Consejo Provincial una lista de 104 nombres. Posteriormente, el 2 de abril de 1844 incorpora a la lista 6 nombres mas, completando 110 libertadores.

Comandando a estos pocos hombres se encamino hacia el centro de la provincia, donde se fueron incorporando otros hombres que se encontraban refugiados en montes y esteros. Triunfó en Laguna Brava el 6 de mayo de 1843 y organizo el gobierno provincial.

Una vez gobernador, en el lugar donde se había organizado el cruce, se funda el 12 de septiembre de 1843 el pueblo que se denomino Paso de los Libres. Típica población provinciana, alejada de los centros de poder, fue elevada a la categoría de Villa en 1862, en junio 1864 comienza la denominación de las primeras calles entres las que conservan su primitivo nombre, Colon, Madariaga, Coronel López, Yatay y Los 108. Así fueron denominadas Uruguay (actual Sarmiento), Independencia (Pago Largo), Municipalidad (Mitre), Palmar (Sitja Nin) y Miriñay (Rivadavia). En 1938 paso a ser ciudad.

El cementerio estaba ubicado en la actual plaza España. La iglesia nace a los seis meses de su fundación, en 1844, cuando se construyo un pequeño rancho de adobe y paja. Bajo la advocación de su santo patrono San José, nunca fue trasladada del lugar que ocupa actualmente.

En 1865 se encontraba residiendo temporariamente en la Villa, el Gral. Mitre, alojándose, después de la Batalla de Yatay y para la rendición de Uruguayana, en la manzana 287, por la calle Sarmiento al 700, donde hoy funciona un establecimiento educativo.

El 4 de febrero de 1942, por ley N° 12665, fue declarado sitio histórico al lugar donde se de-sarrollo la Batalla de Yatay, lavantándose un monolito conmemorativo. Allí serpentea un arroyo, entre arbustos y pajonales, que se vuelca en el río Uruguay. Este paisaje esta adornado con elegantes palmeras Yatay (Yatay significa palmera en Guaraní). Ellas dieron su nombre al arroyo y al lugar. El topónimo dio nombre a la batalla.

En 1848 luego de la derrota de los hermanos Madariaga es puesto en el gobierno de la provin-cia Benjamin Virasoro quien para alagar a Rosas, por decreto del 27 de enero, cambia el nombre por el de Restauración.

El historiador Pellegrini hace mención a un nombre no oficial “Barra del Yatay” por le cual fue conocida nuestra ciudad en el intermedio producido después de la caída de Rosas.

El 28 de febrero de 1864, el gobernador Miguel Ignacio Lagraña recupera, por medio de un decreto el nombre de Paso de los Libres.

Se determina, con estas evidencias que los nombres que tuvo nuestra ciudad fueron solo dos, Paso de los Libres desde su fundación en el año 1843 hasta 1848; Restauración desde 1848 a 1864 cuando recupera su verdadero nombre. Las demás fueron solamente denominaciones referentes al lugar como Rincón de San Jorge o Batalla del Yatay.

