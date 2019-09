Chaco-Corrientes: hoy no circularán las unidades de Ataco, pero sí las de Ersa

Por un paro de UTA Chaco en reclamo del pago de la escala salarial nacional que debía efectuarse ayer, desde la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor del Chaco (Cetach) informaron a El Litoral que las unidades de la empresa Ataco no prestarán servicio, a diferencia de las correspondientes a la firma Ersa, que funcionarán con normalidad. La medida se hizo efectiva desde las 00 de hoy y será por tiempo indeterminado.

Ante este panorama, El Litoral consultó al secretario de la Fatap, Gustavo Larrea, quien explicó que “la empresa Ataco se suma a la medida de fuerza que llevará adelante la UTA Chaco, por lo que no circularán las unidades mañana (por hoy); es decir que no prestarán el servicio de traslado interprovincial”. A la vez, añadió que “sí brindarán el servicio normalmente los colectivos de la empresa Ersa”.

Al ser consultado por los motivos del paro, Larrea indicó que se debe a que “los choferes están reclamando el pago de la escala salarial nacional que debía haberse abonado hoy (por ayer)”. Pero como eso no ocurrió, aseguró que “la medida se iniciará desde las 00 de mañana (por hoy) y será por tiempo indeterminado”.

Vale recordar que durante la última medida de fuerza, los usuarios del servicio de colectivos interprovincial debieron abonar el viaje en remís, abonando entre $50 y $150, dado que no circulaba ninguna unidad de las dos empresas.