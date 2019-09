Lilita: “Jamás voy a dejar de estar al lado de un derrotado”

La legisladora de Cambiemos, Elisa “Lilita” Carrió, presentó ayer su libro “Vida”. De la presentación participaron Hugo “Cuqui” Calvano, Jorge Vara e Ingrid Jetter.

El acto se realizó a sala llena con la participación de dirigentes de dilatada trayectoria, entre ellos, Yamil Machado.

Entre otros conceptos, Lilita aseguró: “Aprendí que jamás voy a dejar de estar al lado de un derrotado”.

“Ló único que vale en la vida es la dignidad, el amor, el dolor”, agregó.

“Un día Mauricio Macri me dijo que quería ser presidente y le dije vas a ser, pero yo no compito porque yo quiero ser Lilita. Detesto el poder y por eso tengo autoridad. Me van tener siempre cerca en cada momento dificil”, concluyó.