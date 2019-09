Marcone o De Rossi es la única duda de Alfaro

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, no realizó ayer práctica de fútbol, pero trascendió que la única duda que tiene para confirmar la alineación que enfrentará mañana a Estudiantes es la presencia del volante Iván Marcone, con una molestia física y en caso de no poder jugar, su lugar lo ocuparía el italiano Danielle De Rossi.

El volante central estuvo ayer en el entrenamiento en Casa Amarilla, que comenzó a las 9.30, e hizo tareas en el gimnasio ya que tiene una sobrecarga muscular en su rodilla derecha.

Se verá hoy si está en condiciones de jugar el domingo. De no hacerlo, su lugar será ocupado por De Rossi. El ex jugador de la Roma el jueves jugó para el equipo suplente en el táctico de fútbol.

Sí está confirmada la presencia de Alexis Mac Allister, aunque haya jugado 65 minutos el martes pasado en el amistoso en que la selección argentina venció por 4 a 0 a la de México.

El volante ofensivo ayer trabajó a la par del grupo y ocupará un lugar por el sector izquierdo del medio juego.

Así, el posible once para enfrentar a los dirigidos por Gabriel Milito sería con Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Emanuel Reynoso, Ivan Marcone o Danielle De Rossi, Nicolas Capaldo y Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Mauro Zárate, que viene de un desgarro en el sóleo derecho, y Eduardo Salvio, recuperado de un desgarro en el isquiotibial izquierdo, estuvieron con el resto del plantel, pero no estarán en la lista de concentrados para este partido.

Mientras que Ramón Abila sigue en el gimnasio y también en campo recuperándose de una avulsión parcial del aductor de su pierna derecha.

Se estima que el delantero tendrá una semana más de recuperación y es muy difícil que esté contra River el 1 de octubre, partido de ida por una de las semifinales de la Copa Libertadores 2019.

Boca vuelve a las tareas hoy, desde las 10, en el complejo Pedro Pompilio y por la noche quedará concentrado en en Hotel Madero.

Mañana enfrentará a Estudiantes de La Plata, desde las 20, en la Bombonera, por la sexta fecha de la Superliga 2019/20 y con el arbitraje de Facundo Tello.