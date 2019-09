STJ ratificó condena a cadena perpetua al sujeto que mató a su pareja en Santa Rosa

El Superior Tribual de Justicia de Corrientes confirmó la pena a cadena perpetua a Miguel Cerdán por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por relación de pareja y violencia de género”. El hecho sucedió en la localidad de Santa Rosa en el 2015, cuando el sujeto de 40 años atacó a balazos a su ex pareja de 17 años, quien por entonces era madre de dos chicos, uno de 2 años y una beba de 3 meses.

El STJ, mediante sentencia Nº 75/2019, confirmó la pena de cadena perpetua de un fallo del Tribunal Oral Penal Nº 1 de Capital que había condenado al imputado por considerarlo autor material del hecho.

El crimen sucedió en marzo de 2015 en la localidad de Santa Rosa, cuando el femicida, cerca de las 4 de la madrugada, le disparó a la joven con un arma de fuego, una carabina calibre 22 largo.

Defensa

En relación con la causa, la defensa solicitó la nulidad de la decisión del TOP por considerar que no quedó acreditada la autoría del hecho y que las pruebas giraron alrededor de presunciones.

Criticó además la valoración de la prueba testimonial de la madre de la víctima, que era considerada la única testigo casi presencial del hecho.

La mujer había declarado que “escuchó que pegó un grito, pero no escuchó el disparo del rifle calibre 22”.

También mencionó que el celular de su defendido no estaba registrado en la agenda de contactos, ni en llamadas entrantes y salientes de la víctima; pero sí otros números con llamadas de saludos y de contenidos amorosos.

Otro agravio estaba referido al arma empleada. La defensa indicó que no se pudo acreditar quién era el titular de la misma.

Sentencia

Por otra parte, uno de los miembros del STJ, Alejandro Chain, en el primer voto consideró que no había ningún aspecto de la plataforma de hechos que hubiera sido cuestionado con éxito por la defensa.

Los agravios y la crítica genérica “no demostraban ni proporcionaban un fundamento que hiciera perder la solidez formal y jurídica de la sentencia”.

Al no haber errónea aplicación de la ley sustantiva ni vicios de procedimiento, el ministro sostuvo que el pronunciamiento del TOP Nº 1 era un acto jurisdiccional válido que debía permanecer firme ante los argumentos expuestos por la defensa y rechazó el recurso de casación.

Madre

El hecho causó en su momento una gran conmoción, al punto de que llegó a los medios nacionales.

Tiene que ver con la muerte de la joven de 17 años, asesinada en un domicilio ubicado en el barrio La Curva, frente a la Escuela 315, en la localidad de Santa Rosa.

Su madre escuchó ruidos alrededor de las 3 de la madrugada, luego encontró el cuerpo de su hija bañado en sangre y dio aviso a la Policía de Santa Rosa.

La menor tenía en ese momento dos hijos, uno de 2 años y cuatro meses, y una beba de 3 meses.

El crimen sucedió en marzo de 2015 en la localidad de Santa Rosa, cuando el femicida, cerca de las 4 de la madrugada, le disparó con una carabina calibre 22 largo. Se posicionó específicamente en la abertura de la ventana de la casilla correspondiente al dormitorio de la víctima y sacó la madera del postigo para efectuar el disparo que la mató al instante.