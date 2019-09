Remises: el lunes aumentan las tarifas en Corrientes

A partir del próximo lunes incrementará la tarifa mínima de remises al costo de 54,50 pesos.

Unas "12 empresas aproximadamente arrancan el lunes", aseguró en diálogo con ellitoral.com.ar Juan Castillo, el titular de la Asociación de Remises.

"El resto de las agencias van a incorporarse de manera progresiva y otras van a aguantar un tiempo más". agregó.

"El valor porcentual no supera el 10%", afirmó.

"Son decisiones que respetamos pero no compartimos, por esa misma razón el resto de las empresas por ahora no van a subir; porque entendemos que en el momento más fuerte de la crisis es cuando más hay que hacer el mayor sacrificio, pero tampoco podemos obligar a que no se intente recuperar rentabilidad, por eso accedimos al consenso", sostuvo Castillo.

En cuanto a la demanda, indicó que "es baja pero pareja, a comparación de los últimos meses no hubo un descenso profundo, salvo los fines de semanas largo o en las vacaciones de julio que sí se percibió más fuerte".