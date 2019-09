River tuvo otra noche de lujo y goleó a Huracán en el Ducó

River Plate tuvo esta noche otra actuación sobresaliente y goleó de visitante a Huracán por 4 a 0, en partido de la sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.



Milton Casco, Ignacio Fernández (de penal), Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz anotaron los goles del equipo de Marcelo Gallardo, que se sacó una espina: nunca le había ganado a Huracán en el Tomás A. Ducó (River no se llevaba los tres puntos de Patricios desde la segunda fecha del Apertura 2010).



Después de la derrota ante Talleres (1-0) y el empate (0-0) en el Superclásico ante Boca, ambos en el estadio Monumental, River volvió a florearse como había sucedido en Avellaneda con el 6-1 ante el actual campeón de la Superliga, Racing Club.



En esta ocasión no fueron seis porque no estuvo lo suficientemente fino en la definición, pero al equipo de Gallardo le alcanzaron 13 minutos, desde el 18 al 31, para ganar en Parque de los Patricios y meterse en el pelotón de arriba en la Superliga.



Huracán volvió a ser un equipo liviano y frágil, con ocho goles en contra en los últimos dos partidos (venía del 1-4 en Rosario ante Newell's) y ya suma cuatro sin ganar, y aunque no sufre con el promedio deberá mejorar para no comprometerse en el corto plazo. El dato: hoy no registró remates al arco de Franco Armani y se fue silbado por su parcialidad.



Tras el parate por la fecha FIFA, River presentó lo mejor que tiene a disposición para el inicio de una larga seguidilla que incluirá Superliga, Copa Argentina y la esperada semifinal de la Copa Libertadores de América ante Boca.



Luego de un comienzo apretado y friccionado, River impuso su jerarquía y en la primera jugada de peligro abrió el marcador después de una excelente maniobra colectiva que inició Ignacio Fernández con un caño exquisito y finalizó con Milton Casco en posición de centrodelantero tras un centro de Matías Suárez.



El plan de Juan Pablo Vojvoda, DT de Huracán, duró menos de veinte minutos y encima del gol en contra perdió peso ofensivo con la tempranera salida por lesión de Andrés Chávez, quien fue reemplazado por Norberto Briasco.



El local salió a buscar el empate de forma desordenada y eso le facilitó todavía más el trámite al equipo de Marcelo Gallardo.



El partido terminó definitivamente para Huracán a los 31 minutos con el penal que cometió Bareiro por una mano tras un remate de Nacho Fernández: fue el propio zurdo el que lo cambió por el 2-0.



La diferencia de jerarquía fue tal que el público local despidió al equipo con silbidos en el entretiempo. Antes, Palacios tuvo tiempo de anotar el tercero con un remate inatajable para Silva.



Para el segundo tiempo, Huracán salió con un doble cinco con el ingreso de Adrián Calello pero tampoco funcionó para frenar la locomotora millonaria: a los 4 minutos, el uruguayo De La Cruz definió en el segundo palo luego otra gran jugada colectiva.



Luego, Borré tuvo compasión y falló el quinto a los 9 minutos tras haber eludido a Silva: su tiro se estrelló en el palo y salió.



Gallardo aprovechó el segundo tiempo para cuidar jugadores y darle minutos a Lucas Pratto e Ignacio Scocco, pero de allí hasta el final River levantó el pie del acelerador (más allá de algunas maniobras colectivas muy precisas), y el marcador no se alteró.



En la próxima fecha, la séptima, Huracán visitará a Defensa y Justicia y River recibirá en el Monumental a Vélez Sarsfield.