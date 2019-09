Boca Unidos hace su estreno ante su gente frente a Crucero del Norte

Conformidad. El técnico Daniel Teglia repetirá diez de los once jugadores que salieron a la cancha frente a Chaco For Ever.

Boca Unidos se presentará esta tarde por primera vez de manera oficial ante su público. Recibirá a Crucero del Norte de Misiones, por la tercera fecha del torneo Federal A 2019/20.

El partido, correspondiente a la zona A (Norte) del certamen, se jugará desde las 16 en el estadio ubicado en el barrio 17 de Agosto, y será arbitrado por el salteño Federico Guaymas Tornero.

Cinco días atrás, el equipo correntino tuvo su debut en el campeonato, igualando 2-2 en Resistencia frente a Chaco For Ever, en un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador.

El desempeño del equipo en la capital chaqueña parece haber dejado conforme al técnico aurirrojo, Daniel Teglia, ya que sólo realizará un cambio obligado respecto a los once que salieron a la cancha del estadio Juan Alberto García en la noche del martes.

Frente al Colectivero ingresará desde el comienzo el paraguayo Ronald Huth en lugar del lesionado Fernando Allocco, quien sufrió ante el conjunto chaqueño un desgarro en el isquiotibial. El resto del equipo será el mismo que jugó ante For Ever.

Por lo mostrado en el debut, en condición de visitante, donde no fue a especular, todo indica que Boca Unidos saldrá esta tarde a plantarse en campo rival, buscando generar juego para llevar peligro desde el comienzo al arco de enfrente.

Las dudas en esta nueva versión de Boca Unidos están atrás. Se observó en el partido ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina, y se repitieron frente a For Ever, por el Federal A. La impresión es que falta acople en los defensores, principalmente a los que les tocó conformar la zaga central.

Ante un rival que seguramente presionará la salida para obligar a saltar líneas, y con un equipo que buscará con decisión el arco rival, Boca Unidos tendrá que extremar atenciones, cuidar el balance defensivo, y evitar cometer infracciones en campo propio para que el contrario no tenga la posibilidad de generar situaciones a través de pelotas paradas.

Crucero del Norte viene de perder como local ante Douglas Haig 1-2. Previamente le ganó de visitante a Defensores de Pronunciamiento (1-0) de Entre Ríos.