Colón le propinó su primera derrota a San Lorenzo

San Lorenzo, puntero de la Superliga Argentina de Fútbol, perdió ayer de visitante frente a Colón de Santa Fe 2 a 1, por la sexta fecha, y dejó el invicto en el certamen.

Luis Rodríguez de penal (29’ PT) abrió el marcador para Colón, igualó el paraguayo Angel Romero (3’ ST) y el colombiano Wilson Morelo (33’ ST) le dio el triunfo al Sabalero.

En un primer tiempo con desarrollo parejo, Colón llegó con peligro al minuto de juego, con un buen envío desde lejos de Fernando Zuqui que se elevó sobre el travesaño.

San Lorenzo respondió con un remate de media distancia de Ezequiel Cerutti apenas desviado y con otro de Lucas Menossi junto al palo izquierdo de Leonardo Burián.

Hasta que a los 28’ Luis Rodríguez intentó eludir a Gerónimo Poblete adentro del área y la pelota dio en el codo izquierdo del marcador.

El penal fue transformado en gol por el propio “Pulga”, con un remate esquinado al palo derecho de Nicolás Navarro, que se arrojó bien, pero no pudo interceptar el balón.

Con la desventaja, San Lorenzo se hizo más de la pelota, pero no pudo vulnerar a la defensa del local.

En el complemento, el recién ingresado Angel Romero recibió una gran asistencia de Fernando Belluschi y empató ante una floja respuesta de Burián.

Insistió San Lorenzo, que tuvo una buena opción con un remate del propio Belluschi que atrapó Burián abajo y después Gonzalo Escobar rechazó un envío cruzado de Víctor Zalazar y en el rebote el paraguayo Adam Bareiro no pudo definir de cabeza.

Pero Colón sorprendió con pelota parada, cuando Luis Rodríguez habilitó de tiro libre a Morelo, quien definió en soledad.

San Lorenzo apuró el trámite en el final y lo tuvo con Bareiro, pero Burián se lució en el despeje.