Diez destinos para descubrir en octubre

1. Londres, Reino Unido

La mejor escapada que se puede pensar en octubre es a Londres, una ciudad que nunca defrauda. La capital de Reino Unido es perfecta para explorarla durante tres días, en los cuales se puede conocer sus principales atracciones (el Big Ben, el Museo Británico o la Abadía de Westminster, entre muchas otras), pero también perderse por sus mercadillos, comer platos de cualquier rincón del mundo o dar un paseo por los parques londinenses. Lo mejor de Londres es que uno nunca se aburre aunque la hayas visitado decenas de veces, siempre hay algo nuevo que conocer. Octubre, además, es un mes perfecto para explorarla. No hay tanto turismo como en verano, los precios de los alojamientos son más bajos y todavía no hace tanto frío como en noviembre.

2. China

El gigante asiático espera a los viajeros de todo el mundo con sus grandes ciudades, repletas de rascacielos, pero también de barrios tradicionales de casas bajas en los que el tiempo parece haberse parado (los llamados hutongs); paisajes que parecen sacados de otro planeta, como las montañas de Zhangjiajie (conocidas como las montañas de Avatar); o lugares con muchísima importancia histórica como la Gran Muralla o Xi’an, donde se encuentran los Guerreros de Terracota. En China, además, hay una gran red de trenes y aviones que sirven para maximizar el tiempo de vacaciones en octubre en un país tan enorme como este sin dejarte un riñón en el intento.

3. Nueva York, Estados Unidos

Siempre es un buen momento para comprar vuelos a Nueva York, pero octubre es un mes ideal. Después del tórrido verano, los colores otoñales inundan la ciudad más conocida de Estados Unidos, haciendo que se vea más bonita que de costumbre. Central Park se tiñe de tonos ocres, las calabazas empiezan a adornar las tiendas, y acogedores cafés y restaurantes esperan a clientes que, simplemente, quieren vivir la ciudad.



4. Cuba

Este mes es uno de los más tranquilos para visitar la isla, antes de que llegue la temporada alta y, con ella, las subidas en los precios y los vuelos. Allí los turistas se pueden encontrar con algunas de las mejores playas del Caribe, ciudades y pueblos especiales (La Habana, Trinidad o Viñales, por ejemplo), gente encantadora y, por supuesto, unos mojitos buenísimos. Aunque en lugares como Varadero uno se puede alojar en resorts de todo incluido, para un merecido descanso playero otra opción es alojarse algunas noches en alguna casa de cubanos, lo cual brinda una experiencia totalmente distinta y muy interesante.

5. Lanzarote, España

Otra de las escapadas en octubre que es la preciosa isla de Lanzarote, en España. Situada en las “Islas Afortunadas”, en octubre todavía hay un clima espectacular si uno está buscando una dosis de playa. Además, después de la euforia del verano, seguro el chapuzón en playas como Papagayo o Famara, dos de las más bonitas de Islas Canarias, es más íntimo y sin las masificaciones de otras fechas. Una de las recomendaciones es visitar Lanzarote es con un coche, conduciendo por los paisajes de La Geria, la región vinícola de Lanzarote, y acércate al Parque Nacional de Timanya, uno de los lugares más increíbles de Canarias.

6. Islas Perhentian, Malasia

Para unas vacaciones en octubre en las que el mar sea el protagonista, hay que reservar un vuelo a Malasia. El buen tiempo comienza a hacer aparición en esta joya del Sudeste Asiático, donde no faltará el componente cultural y, sobre todo, playas de infarto. En la costa este de la Malasia peninsular se encuentra el pequeño archipiélago de las islas Perhentian, un paraíso a donde viajar en octubre, compuesto por 5 islas, siendo las principales Perhentian Kecil (pequeña) y Perhentian Besar (grande). Ambas tienen playas idílicas, pero la diferencia fundamental es que en la primera se puede encontrar un ambiente más mochilero, mientras que en Besar hay más hoteles de tipo resort.

7. Phuket Vegetarian Festival, Phuket, Tailandia

Ya seas vegetariano o no, Phuket es una apuesta segura para unas vacaciones en octubre. En este rincón de Tailandia, cada otoño, tiene lugar este increíble festival en el que se celebra la creencia china de que no ingerir carne ni otros productos de origen animal durante el noveno mes del calendario lunar ayuda a conseguir el equilibrio, la buena salud y la paz mental. Aunque se puede saborear una comida riquísima, lo que más sorprende de este evento son sus celebraciones extremas para invocar a los dioses. En 2019 se celebrará del 29 de septiembre al 7 de octubre.

8. Amsterdam Dance Event, Amsterdam

Para mover el esqueleto, la mejor opción es octubre en Amsterdam, donde se celebra uno de los mejores festivales de música electrónica de Europa. Del 16 al 20 de octubre tendrá lugar el Amsterdam Dance Event, que combina conferencias, talleres, exposiciones de arte, proyecciones de películas y muchos eventos con, por supuesto, los conciertos de DJs traídos de todos los rincones del planeta. El festival tiene lugar alrededor de toda la ciudad, así que es una buenísima excusa para conocer Amsterdam o recorrerla nuevamente.

9. Festival Internacional

del Globo, Alburquerque,

Estados Unidos

El Festival Internacional del Globo lleva teniendo lugar desde 1762, cuando el Campeonato Mundial de Globo se celebró en Alburquerque, Nuevo México. Desde ese momento, se convirtió en una de las capitales mundiales de este deporte y durante 9 días se pueden ver globos aerostáticos de todo tipo, carreras, conciertos, mercadillos… ¡Es una verdadera fiesta! En 2019 tendrá lugar entre el 5 y 13 de octubre.

10. Diwali, India

El Festival de las Luces o Diwali es una de las fiestas más bonitas de India y se celebrará en 2019 desde el 25 hasta el 29 de octubre, siendo el día de mayor importancia el 27, conocido como el más oscuro del año. Las celebraciones más importantes suelen darse en el norte del país, donde lo viven con más fervor y donde uno no para de encontrar fuegos artificiales, grandes festines de comida, muchos regalos y, sobre todo, pujas, el ritual sagrado típico. Para los hindúes, este es el comienzo de su año nuevo, así que no reparan en gastos. Encantador.