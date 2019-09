Polémica condena: asesinó a su pareja, pero la Justicia no lo considera un femicidio

A tres años del asesinato de Julieta González (21), cometido por un joven con quien mantenía una relación en la provincia de Mendoza, la Justicia dio su veredicto: consideró que no se trató de un femicidio por lo que el hombre, Andrés Di Césare (26), no recibió la pena de prisión perpetua contemplada para este tipo de casos.

Fue sentenciado a 18 años de cárcel por homicidio simple, por lo que dejaron al margen el agravante de violencia de género que había solicitado la Fiscalía.

Esta decisión cayó como un balde de agua fría entre los familiares y amigos de la mujer, al tiempo que provocó una fuerte polémica y se reactivó en las calles el movimiento Ni Una Menos.

En medio del reclamo por la condena, desde el Ministerio Público y la querella adelantaron que apelarán la sentencia y acudirán a la Suprema Corte.

Buscarán que el máximo tribunal revierta el polémico fallo que consideró al joven culpable del asesinato, a pesar de negar ser el autor, pero con una pena menor a la esperada.

Para la fiscal que instruyó la causa, Claudia Ríos, y los abogados de la víctima no se tuvieron en cuenta las recomendaciones y los tratados internacionales acerca de la perspectiva de género, por lo que además pusieron de relieve la importancia de la Ley Micaela. De hecho, en los últimos días, los movimientos que luchan por los derechos de las mujeres se volcaron a las calles para repudiar la postura del tribunal y exigir que se condene a perpetua al autor del hecho.

Se espera ahora que en los próximo días se conozcan los fundamentos del fallo firmado por los jueces Mauricio Juan, María Alejandra Ratto y Jorge Coussirat.