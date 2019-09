En cancha de Lipton se completa la fase de grupos del torneo Femenino

Esta noche con tres partidos se completará la décima y última fecha de la primera fase del Torneo de Primera División Femenino de la Liga Correntina de Fútbol.

Al cabo de la jornada se conocerá a las clasificadas para la Copa de Oro y Plata.

En cancha de Lipton a las 20 se enfrentarán Quilmes y Dr. Montaña por la Zona C. Luego a las 20 el elenco B de Lipton se medirá contra Villa Raquel, por el mismo grupo.

Finalmente a las 21, aunque por la Zona A, jugarán las chicas del elenco A de Lipton contra Ferroviario.

Para hoy

Cancha de Lipton

20.00 Quilmes vs. Dr. Montaña (Zona C).

21.00 Lipton B vs. Villa Raquel (Zona C).

22.00 Lipton A vs. Ferroviario (Zona A).