Valdés dijo que el campo "es el motor de la economía"

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este domingo la inauguración oficial de la 3ª Exposición Rural de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. En la ocasión pidió revertir esa visión conservadora y populista, de “el campo como enemigo del pueblo”, ya que “son el motor de la economía argentina y de Corrientes”.

El Mandatario dijo que “no es una casualidad hacer una inversión como la que estamos haciendo juntos aquí, para generar un predio nuevo, con proyección y que sin lugar a dudas va a ser el más moderno por el estilo de arquitectura”. Informó que “estamos dando el primer paso con una inversión de 3.500.000 pesos, y seguiremos trabajando para completar este proyecto, ya que será un lugar de Usos Múltiples, que pueda estar destinado a la comunidad en general”.

Comentó que durante su viaje a China comenzó "a mirar y pensar todo lo que podíamos ofrecer, y hay dos cosas que tienen escala para poder comercializar en el mundo”. En ese marco, indicó que “uno es el stock ganadero de Corrientes, con cerca de 6 millones de cabezas y que nos ubica como los terceros del país”; y lo otro “es nuestra producción forestal, que tiene escala mundial, pero tenemos que avanzar hacia la industrialización”.

Asimismo advirtió: “Si no tenemos industrialización tanto de nuestra madera como de nuestras carnes, habremos perdido una gran batalla, porque en madera somos los productores número 1 de la Argentina”. Y continuó: “Tenemos que avanzar para terminar nuestra producción de carne, no puede ser que estemos faenando nuestra hacienda en otras provincias, no solo engordándolas, tenemos que tener frigoríficos que además de tránsito federal, nos permitan llegar a China”.

También resaltó por último que “estamos dando los primeros pasos en Plan limonero, para que este cítrico se pueda industrializar y ese lugar de industrialización tiene que ser Bella Vista”.