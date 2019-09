Bolli: “Tenemos un cariño muy grande por la gente de Corrientes” 

En el marco de la décima edición del Taragüí Rock, Ezequiel Bolli, bajista de La Beriso, una de las bandas más destacadas del festival, y en la previa de su presentación de anoche, habló entre otras cosas de los comienzos del grupo rockero y su relación con el público de Corrientes.

En efecto, el cierre estuvo a cargo de La Beriso, el grupo surgido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Ezequiel comenzó hablando de su surgimiento: “El inicio viene de una historia superlarga, se armó cuando Rolo (líder y voz principal) iba a un colegio católico, en el cual había un cura que tenía su carácter. La banda se formó en esos tiempos de colegio y a modo de chiste la habían puesto ‘Los de Beriso’ en honor a su apellido. Después, pasó el tiempo, y se fue acortando a La Beriso`”.

“El año pasado la banda cumplió 20 años. Desde que empezamos el plan siempre fue aprender, mejorar, tratar de sacar buenos discos y hacer las cosas correctas para que a la banda le fuera bien. Igualmente, nunca pensamos que iban a pasar tantos años y que la banda iba a llegar tan lejos, realmente nos tomó por sorpresa. Pero siempre teníamos en la cabeza la idea de que podíamos mejorar”, declaró en una entrevista para una radio correntina.

“Nuestro crecimiento tiene mucho que ver con los mensajes que mandan las canciones, eso hace que tengamos un público mucho más variado, que vengan muchas familias a vernos. Eso hace que el grupo de gente que nos viene a ver sea de todo tipo de lugares. Gracias a eso pudimos tocar en un montón de sitios que nunca nos hubiésemos imaginado”.

En cuanto a “Madrugada”, uno de sus mayores éxitos, comentó: “Es un tema que cuando lo hicimos nos costó, ya que éramos una banda de rock mucho más cruda y de repente nos apareció esta canción que tenía otro clima. Nos abrió las puertas de un montón de lugares”.

“En Corrientes ya hemos podido tocar. Tenemos un cariño muy grande por su gente, nos ha hecho sentir muy cómodos cada vez que fuimos. No somos una banda que solemos tocar en festivales, en este año aún no hemos tenido ni uno, pero esta ciudad hace que la elijamos”, indicó sobre su experiencia ligada a esta provincia. “Si no escucho un sapucay, no vuelvo”, bromeó.

(Gentileza: Matías Correa, periodista de Radio San Pedro, de Perugorría).