Unión de Sunchales empató en Pergamino ante Douglas Haig

Unión de Sunchales, el puntero de la Zona A, empató ayer 0 a 0 en su visita a Douglas Haig de Pergamino en juego correspondiente a la tercera fecha del Torneo Federal A.

El Bicho Verde suma 7 puntos y será el rival de Boca Unidos en la cuarta fecha del certamen. El Aurirrojo reúne 2 puntos.

Por este mismo grupo, el viernes Güemes de Santiago del Estero le ganó en su estadio a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 1 a 0.

Ayer, Defensores de Pronunciamiento como local goleó 4 a 1 al elenco de Sportivo Belgrano de San Francisco. Como visitante, en Formosa, Central Norte de Salta se impuso por 2 a 1 sobre San Martín con un gol del ex Boca Unidos Gonzalo Ríos.

Por su parte, en Resistencia, Sarmiento empató 1 a 1 contra Juventud Unida de Gualeguaychú 1. También igualaron, aunque sin goles, Sportivo Las Parejas y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. Quedó libre en esta fecha Chaco For Ever.

Por la Zona B, se registraron los siguientes resultados: Sansinena de General Cerri 1 - Círculo Deportivo Nicanor Otamendi 0; Sportivo Peñarol de San Juan 0 - Ferro Carril Oeste de General Pico 0; Sportivo Estudiantes de San Luis 2 - Cipolletti de Río Negro 2; Sol de Mayo de Viedma 5 - Juventud Unida Universitario de San Luis 0; Olimpo de Bahía Blanca 0 - Villa Mitre de Bahía Blanca 0; Deportivo Madryn 3 - Deportivo Maipú 0; Huracán Las Heras de Mendoza 1 - Camioneros de Luján 0. Quedó libre Sportivo Desamparados de San Juan.

Huracán Las Heras con 7 puntos es el líder de la Zona B.