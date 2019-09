Acordaron penas y hay tres absueltos por el Operativo Sapucay

Se firmaron este lunes 15 acuerdos por juicios abreviados en el marco de la causa del Operativo Sapucay, entre los cuales tres resultaron absueltos, indicaron fuentes con acceso al expediente.

Mediante acuerdos definidos hoy con el fiscal Juan Garcia Elorrio, un total de 15 imputados en el Operativo Sapucay, entre los que se encuentran el ex intendente Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, resolvieron aceptar responsabilidades y asumir condenas para no afrontar el juicio oral y público que se reanuda este miércoles.

De acuerdo con lo anticipado por fuentes judiciales, Terán aceptó una condena a tres años de prisión y Aquino, a tres años y ocho meses.

Dado que el tiempo que ambos transcurrieron en prisión preventiva supera los dos tercios de las penas acordadas, sus defensores se encuentran en condiciones de reclamar las excarcelaciones, explicaron.

Asimismo, entre los tres absueltos se encuentra Federico Rachid Neme, en tanto que Corina Noguera firmó una condena de tres años y su hermano Francisco, tres años y seis meses.

En total fueron 15 acuerdos definidos este mediodía, entre los cuales hay sentencias de hasta 6 años de prisión y según indicó un abogado del caso, el tribunal los homologará hoy mismo, de modo que el miércoles se reanudará el juicio con 21 acusados.

Entre los implicados que afrontarán el debate se encuentran los supuestos líderes de las organizaciones narcotraficantes, Carlos "Cachito" Bareiro y Federico Sebastián "Morenita" Marín, así como sus presuntos colaboradores más próximos e incluso el ex comisario de Itatí, Diego Osvaldo Ocampo Alvarenga.