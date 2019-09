Colectivos: volverán las asambleas si el viernes no se abona una cuota del bono de $16.000

La UTA Corrientes informó a El Litoral que si el viernes 20 las empresas que brindan el servicio de transporte público de pasajeros no cumplen con el pago de la primera cuota del bono extraordinario de $16.000, convocarán nuevamente a asamblea, por lo que los coches podrían dejar de circular el fin de semana.

Los choferes, luego de haber logrado el pago de la escala salarial nacional mediante asambleas que interrumpieron el servicio, nuevamente advierten que el 20 las empresas deben cumplir con el pago de la primera cuota del bono extraordinario de $16.000 que se acordó, y que sería de $4.500 para cada trabajador.

En el caso de que no se pague, retomarán las asambleas hasta que las firmas cumplan con lo pactado.

Se debe considerar que desde hace casi dos meses los trabajadores se reúnen en asamblea y sólo de esa manera lograron que las firmas cumplan con las obligaciones salariales. Si bien se desconocen las franjas horarias de las posibles medidas, no descartan iniciarlas a partir de las 18 del día viernes, horario límite que por el momento evalúan.

Chaco-Corrientes

La medida de fuerza de la UTA Chaco continúa afectando el servicio de transporte interprovincial Chaco-Corrientes, situación por la cual sólo la empresa Ersa está realizando el recorrido habitual, ya que la firma Ataco Norte continúa adherida a la medida de fuerza. En este contexto, El Litoral pudo saber que no se descarta el llamado a conciliación obligatoria para descomprimir el conflicto y que los colectivos vuelvan a circular.

Sin embargo, la situación sigue siendo complicada; los trabajadores quieren que se cumpla con el pago de los salarios y los empresarios sostienen que no cuentan con los fondos.