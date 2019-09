Mburucuyá: aprobación y advertencia por controvertido aumento retroactivo de dietas

Con cuatro votos a favor y tres en contra, los ediles de Mburucuyá aprobaron la modificación de una resolución a través del cual establecen una actualización de sus dietas que es retroactiva a abril. Esto implica que su sueldo de bolsillo pasará de unos $18.700 a un poco más de $27 mil. Pero además, tendrán que cobrar lo correspondiente a los meses anteriores, lo cual representaría unos $56 mil. Consultado sobre esto, el viceintendente y presidente del recinto, Luis Di Franco manifestó que presentaría una nota advirtiéndoles sobre errores técnicos que existirían en la medida adoptada y también, con asesoramiento legal, evaluará los pasos a seguir.

El despacho favorable del proyecto para introducir cambios en la resolución Nº 9 que el Concejo aprobó en julio pasado para aplicar un aumento de un 45% a las dietas, fue tratado en la sesión ordinaria que se desarrolló en la mañana de ayer.

Días atrás el tema ya fue motivo de fuertes cruces e inclusive el intendente Pablo Guastavino se refirió al caso planteando que la oposición -con mayoría en el recinto- rechazó el proyecto de Código de Faltas pero sí avanzó en una actualización de las dietas.

Mientras que Di Franco indicó que “como son mayoría podrían haber realizado las modificaciones que consideraban necesarias y luego avalar esa norma que es esencial para el funcionamiento del Juzgado de Faltas”. Al mismo tiempo aclaró que independientemente de esa cuestión, señaló la presunta existencia de errores técnicos en el proyecto para introducir cambios en la resolución referida a la actualización salarial de los integrantes del legislativo municipal.

Pero más allá del debate previo, en la sesión, tres de los cuatro ediles de la oposición leyeron un escrito antes de votar en forma favorable la normativa referida a las dietas.

“Plantearon por ejemplo que se debería tener una mejor mesa para sesionar, críticas al intendente y otras cuestiones que considero no tenían una relación directa con la suba de sus haberes”, comentó Di Franco. Tras lo cual añadió que “más allá de lo que yo pueda opinar, sigo sosteniendo que hay errores técnicos en la modificación de la resolución Nº 9”.

Retrotraer

Con respecto a eso, el viceintendente y presidente nato del Concejo recordó que en julio cuando aprobaron esa actualización salarial retroactiva a junio, ya les advirtió a través de un escrito que el nuevo monto de sus haberes excedía a lo establecido en el inciso 60 del artículo 104 de la Carta Orgánica. Ante este planteo, los concejales decidieron revisar esa medida y elaboraron un nuevo proyecto para modificar esa resolución.

Para sortear ese tope, los concejales propusieron que sus dietas sean de unos $16.515 de bolsillo y percibir otros $10.500 en concepto de viáticos pero sin incluirlo en el recibo”, explicó Di Franco, quien agregó que “resulta llamativo que tiempo atrás un concejal de la oposición quiso plantear como que estaba cobrando en negro y si bien eso no era verdad, lo paradójico es que él ahora es uno de los que acepta esa cifra en negro”.

Ante esta situación, el vice expresó a este diario: “Dialogaré con mi asesor legal sobre esto porque no quiero estar avalando algo que después puede ser motivo de una denuncia en mi contra”. En este punto, añadió que: “Además de esa cifra que no figuraría en sus recibos, existen otros errores. Por ejemplo, el proyecto decía que iban a modificar sólo el anexo de la resolución donde constaban los montos que iban a cobrar. Sin embargo, en lo que aprobaron también le cambiaron que ya no será retroactivo a junio sino a abril”. Una cuestión que estimó que “eso también implica una mayor erogación”.

Sobre esto, explicó a El Litoral que considerando las modificaciones aplicadas a la resolución Nº 9, el mes venidero, los ediles deberían cobrar unos $56 mil en concepto de retroactivos y unos $27 mil correspondiente a su dieta mensual. “Son siete integrantes en total, no creo que pueda pagar todo eso junto. Una opción sería pagar ese monto que corresponde a los retroactivos en cuotas”, dijo Di Franco. No obstante, aclaró que “igual eso es algo que se evaluará. Primero les advertiré de la existencia de los errores y en paralelo me asesoraré legalmente sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir”, finalizó.