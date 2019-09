La Justicia dictaminó el sobreseimiento de Galantini en causa de violencia de género

El Juzgado de Instrucción y Correccional de Monte Caseros, a cargo de Eduardo Alegre, dictó falta de mérito contra Eduardo Galantini, quien fuera denunciado en el 2018 por su ex pareja, Yenhy Marina del Giorgio Torres.

El ex intendente de Monte Caseros y ex gobernador de la provincia de esta manera fue sobreseído de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas simples y de la imputación por violencia de género.

En su momento, el propio Galantini había admitido que “tengo una relación muy conflictiva últimamente con mi esposa, pero no ha llegado a un hecho de violencia”, aclaró ante los medios cuando le consultaban por la denuncia que estaba en marcha.

“Mi pareja no hizo una denuncia porque yo le haya pegado, ni siquiera en el fuero penal, radicó la denuncia en el Juzgado de Familia, es un tema familiar, por una separación bastante conflictiva de hace mucho tiempo”, relató.

Galantini explicó en ese momento que “viví todo con mucho dolor y preocupación, porque las medidas que se tomaron entiendo que fueron en resguardo de ciertas cosas. Si bien a mí me perjudican, me parece bien que se adopten medidas cuando hay una denuncia, como la reclusión del hogar y la perimetral”, resaltó.

“El día que ella me denunció hubo una discusión bastante tensa por la separación de bienes: esto es para mí, esto es para vos, no nos pusimos de acuerdo por algo, ella lo tiró al suelo y se enojó. A partir de ahí vino la difusión de esto en las redes”, explicó. Ahora, la Justicia dictaminó la falta de mérito por la causa de violencia de género, tras lo cual habría que analizar el curso legal que tendrán los hechos.