River Plate eliminó a Godoy Cruz y avanzó a los cuartos de final

Los jugadores de River Plate hicieron los deberes que les encomendó su entrenador Marcelo Gallardo y anoche le ganaron por 1 a 0 a Godoy Cruz, el equipo mendocino que llegó casi como un “partenaire” a este encuentro ante el nivel que expresa de continuo el conjunto “millonario” y, pese a la exigua diferencia en el marcador, nunca estuvo cerca de igualar este cotejo que catapultó al vencedor a los cuartos de final de Copa Argentina.

River empezó a todo ritmo, como de costumbre, manejando la pelota con su habitual velocidad asfixiante para los marcadores, recuperando rápido cuando llegaba la pérdida, y generando peligro en derredor del arco defendido por Andrés Mehring.

La única deuda de los de Núñez era para con la red adversaria, a la que no podían visitar, un poco por el arquero rival, otro tanto por impericia propia, y muchas veces por la denodada defensa de la última línea mendocina.

Y cuando Gallardo empezaba a desesperarse en el banco de suplentes por esa ineficacia goleadora de su equipo, el azar le dio una mano tras un centro desde la derecha de Ignacio Fernández.

El zurdazo de “Nacho” pegó primero en la cabeza de Tomás Cardona, luego en la del catamarqueño Joaquín Varela, y finalmente llegó al fondo del arco descolocando a Mehring.

Pero circunstancias como esa al margen, lo de River siempre fue como para corroborar que en el fútbol argentino está un escalón por encima de todos los que compiten con él, incluyendo al propio Boca Juniors con el que dirimirá desde el 1 de octubre la semifinal de la Copa Libertadores.

En el tramo que comprendió el cuarto de hora final del primer tiempo recién pudo respirar Godoy Cruz de esa presión porque River levantó momentáneamente el pie del acelerador, y entonces los cuyanos intentaron, con armas menos sofisticadas, acercarse a Franco Armani para visualizar una paridad que igualmente le quedaba lejana.

Y esta descripción del primer tiempo también se puede hacer extensiva al segundo, con la única excepción de que no hubo un gol en el medio de la etapa, pero también River volvió por sus fueros en el arranque y se fue quedando cuando promediaba el período.

Por eso Godoy Cruz se animó a partir de allí, cuando ya no quedaban demasiadas alternativas por delante, aunque cada vez que la pelota pasaba por Enzo Pérez y “Nacho” Fernández, inevitablemente los mendocinos debían bajar sus revoluciones.

Hasta que restando 10 minutos el zaguero Cardona vio la segunda tarjeta amarilla y la consecuente roja y el partido terminó con antelación, ya que si con 11 parecía demasiado difícil que Godoy Cruz llegara al empate, con 10 ni que hablar.

River se hizo acreedor del cheque de 1.550.000 pesos que otorga la clasificación de octavos a cuartos de final, instancia en la que estará enfrentando al vencedor de la serie entre Talleres, de Córdoba, y Almagro.