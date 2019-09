Talleres fue más efectivo en los penales

Talleres de Córdoba eliminó anoche a Banfield por penales 6 a 5, tras igualar sin goles en el tiempo regular, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El partido se disputó en el estadio Coloso del Parque Marcelo Bielsa de Newell’s Old Boys, con el arbitraje de Silvio Trucco, que expulsó en forma directa a Juan Cruz Komar (42’ Pt) por derribar a Junior Arias y de la misma manera a Luciano Lollo (21’ St) por una fuerte entrada a Tomás Pochettino.

En la definición por penales para Talleres convirtieron Dayro Moreno, Tomás Pochettino, Jonathan Méndez, Nahuel Bustos, Facundo Medina y Enzo Díaz. Esteban Conde le contuvo a Guido Herrera.

Para Banfield lo hicieron Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Julián Carranza, Nicolás Bertolo y Luciano Gómez. Desviaron Sergio Vittor y Agustín Urzi.

Comenzó mejor Talleres, que llegó con remates desviados de Andrés Cubas y de Bustos, y después se aproximó con una buena jugada combinada que definió Franco Fragapane desde un ángulo cerrado, que permitió el despeje de Civelli.

Al promediar el primer tiempo el partido se emparejó y Banfield tuvo la más clara cerca del cierre, cuando Urzi definió sobre Herrera y Nahuel Tenaglia sacó casi en la línea.

De inmediato Talleres se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Komar, que tomó del brazo a Arias cuando quedaba cara a cara con Herrera.

En el complemento fue mejor Banfield, que avisó con un envío del ingresado Jesús Dátolo sobre el travesaño, y después Arias no pudo interceptar un cabezazo de Vittor.

Talleres respondió con un disparo débil de Fragapane que atrapó Conde sin problemas.

Después Banfield también quedó con 10 jugadores por una falta descalificadora de Lollo al ingresado Pochettino, justo cuando Talleres había emparejado el desarrollo del encuentro y Dátolo se iba desgarrado.

El partido no tuvo un ganador y luego en los penales festejó Talleres, que enfrentará en octavos de final a Almagro, equipo de la Primera Nacional que eliminó por penales a Boca Juniors.