Caseros: oficiaron misa por el eterno descanso de la docente Jorgelina Ruíz Díaz

Se realizó ayer en la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Monte Caseros una misa para rezar por el eterno descanso de la docente Jorgelina Ruíz Díaz, oriunda de esta ciudad, que falleció el martes en un accidente vial de camino a Rawson (Chubut) mientras regresaba luego de las manifestaciones que se están realizando en la provincia patagónica, con motivo de retrasos salariales.

Cabe recordar que por ello ayer fue duelo municipal en la ciudad. En tanto que también durante la celebración eucarística se rezó por la otra docente fallecida, María Cristina Aguilar, y por la pronta recuperación de las otras tres educadoras que se encuentran heridas, entre ellas, la montecasereña, Rosa Zambón.

En la homilía, el sacerdote Diego Villalba destacó que “la docencia es dar amor, dar aquello que uno ha recibido y dar lo mejor”. Además, señaló que “amor es lo que ustedes dan y que muchas veces sus alumnos no reciben en sus casas lamentablemente. Estas colegas de ustedes han pedido lo suyo, han reclamado lo suyo como muchas veces ustedes reclaman”, expresó.

Por ello, expresó: “Nos unimos a las familias de las docentes por el dolor que están pasando, la pérdida de un ser querido no se compara con nada. Rezamos también por las tres docentes que están internadas, para que prontamente puedan recuperarse y volver. Estoy seguro de que el día que se recuperen estarán frente de un pizarrón”, auguró, según publicó Monte Caseros On Line.