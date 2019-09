Hermano del intendente de Saladas fue golpeado y atado por cuatro delincuentes

En las primeras horas de ayer se registró un violento asalto que tuvo como víctima a un empresario de Saladas, hermano del actual intendente municipal, Rodolfo Alterats, y del senador provincial Daniel Alterats.

Fuentes policiales confirmaron que el delito se cometió cuando la víctima regresaba a su casa en la calle Alsina de esa localidad.

Se trata de Raúl Alterats (59) quien ni bien arribó al lugar fue reducido por los sujetos, que de inmediato comenzaron a pedirle plata.

Aseguran las fuentes que los ladrones se habrían llevado una caja fuerte y una camioneta Toyota Hilux propiedad de Alterats, la cual fue abandonada ratos más tarde en inmediaciones de las Cuatro Bocas.

El vehículo fue dejado en la Ruta Provincial 27, kilómetro 10, en dirección a Bella Vista.

Entre los pocos datos que pudo aportar Alterats se supo que todos eran hombres.

Los maleantes buscaban dinero y escaparon en el vehículo.

Alterats añadió que no portaban armas de fuego y que habrían ingresado a la propiedad cuando no había nadie.

Luego de reducirlo, los ladrones lo golpearon para que dijera donde tenía guardado el dinero. Posteriormente lo maniataron.

Le exigían la entrega de dinero que, según ellos, había en la vivienda.

Fuentes extraoficiales de la Policía local confiaron a Saladas Informa que los cuatro desconocidos se llevaron una caja fuerte de menor porte, escapando en la camioneta luego de inmovilizar al hombre.

La víctima se encuentra en buen estado de salud, pese al mal momento que le tocó pasar, explicaron.

En otro orden de cosas, las fuentes precisaron que en la caja fuerte no había dinero sino muchísimas documentaciones de gran valor comercial.