Lagarde dijo que "sin el FMI, la situación de la Argentina sería mucho peor"

La ex directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó que "la crisis de la Argentina sería mucho peor" si el organismo no hubiera asistido al país con su programa de crédito, al tiempo que pronosticó que "esto no está terminado".



En declaraciones que reproducen distintos medios nacionales e internacionales, Lagarde se preguntó: "¿qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", señaló.

La ex funcionaria del FMI y que asumirá en noviembre la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), lamentó que "el inmenso crédito no hubiera podido sofocar la inflación del país".