“Somos optimistas, somos los que creemos en la honestidad”

Un nuevo spot de campaña se lanzará hoy, en el que ciudadanos saldrán a pedir el voto para la fórmula que integran el presidente Mauricio Macri y Miguel Pichetto, será difundido en las próximas horas en medios audiovisuales con la consigna “somos los optimistas, los que creemos en la honestidad, en la democracia y en el diálogo”.

Con imágenes de estudiantes, trabajadores, amas de casa y educadores desde la vía pública, plazas y obras, el anuncio exhibe leyendas de la gente común en las que se busca resaltar los valores “que no se negocian”, pero que también asumen “lo que falta por hacer”.

“Somos los optimistas, somos los que creemos en la honestidad, en la democracia, en el diálogo, en el respeto por el que piensa diferente”, es la primera leyenda que se observa en el nuevo spot con la imagen de dos jóvenes, una con pañuelo celeste y otra con pañuelo verde en alusión a las dos posiciones sobre la legalización del aborto.

Con la leyenda “somos los que no transamos con el narcotráfico y los que queremos vivir en paz”, el anuncio, en el que esta vez no hablan los candidatos, añade escenas de un operativo de agentes de seguridad, y exhibe plazas, aulas y obras con hombres y mujeres que ponderan la importancia de “la cultura del esfuerzo”. “Somos los que queremos un país normal, somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor, somos los que creemos que los valores no se negocian, somos los que perseguimos un sueño, los que entendemos que esto lleva tiempo y que a veces cuesta mucho”, agregan.