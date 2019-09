River perdió 2 a 1 con Vélez en un partido vibrante. De esta manera el conjunto de Liniers suma 13 unidades, mientras que el equipo de Gallardo se queda con 11.

LA POLÉMICA DE LA NOCHE

#TNTSports | Lucas Hoyos salió lejos y se lo llevó puesto a Matías Suárez, pero para Merlos no fue nada.

¿Para vos era penal?



🔃 No, no fue nada.

❤️ Sí, era penal.#River 🆚 #Vélez pic.twitter.com/GcuMhzC1hs